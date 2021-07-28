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Місячний календар на липень 2021: вдалі дні для будь-яких починань

28.07.2021

Літо в самому розпалі. Енергії через край. Однак важливо правильно і грамотно її спрямовувати, щоб не потрапити в пастку невдач. За допомогою місячного календаря на липень 2021 року ви зможете дізнатися, які дні найсприятливіші для будь-яких починань. Детальніше — в матеріалі.

Вдалі дні в липні 2021 року

Серед найбільш вдалих днів у липні назбиралося кілька на початку місяця, в середині і наприкінці. А це означає, що у вас буде багато можливостей, щоб випробувати успіх та удачу. 1, 4―8, 11, 13―17, 20, 21, 27 і 31 липня — час для дій.

Несприятливі дні в липні 2021 року

Серед несприятливих днів зібралося лише кілька дат. 2, 3, 9, 18 і 28―30 липня краще залягти на дно і не вдаватись до жодних дій, адже вони точно обернуться крахом.

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Нейтральні дні в липні 2021 року

А ось нейтральні дні відмінно підходять для планування: 10, 12, 19, 22―26 липня.

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