Що обіцяють зірки всім знакам зодіаку на 29 липня 2021 року? Щоб правильно і успішно провести цей день, читайте астрологічний прогноз від екстрасенсів СТБ.

Овен

Складіть план харчування. Ще трохи спортивних вправ не зашкодить. Вам час взятися за своє самопочуття і дати організму заряд енергії.

Телець

У вас багато нових ідей. Відразу записуйте їх. Незабаром ви обговорите зі своїм партнером ваші ідеї і зможете взятися за нову роботу.

Близнюки

Ви можете особливо яскраво проявити свою творчу жилку. Не поступайтеся шансом взятися за проєкт іншим. Беріться самі!

Рак

Блискуча ідея дуже швидко допоможе вам досягти успіху в роботі. Також на вас чекає кілька цікавих новин.

Лев

Ви почуватиметесь особливо близькими зі своїм партнером. Насолоджуйтеся цим. Не згадуйте про минулі помилки, щоб не зіпсувати ідилію.

Діва

Ви почуваєтесь у не зовсім хорошій формі. Хочеться накинути ковдру на голову і сховатися від усього світу. Спробуйте дати собі перепочинок і відмежуватися від зовнішніх обставин. Хоча б на день.

Терези

Ви поступово стаєте жвавішими. Призначення досі не вирішуються. Але вам потрібне терпіння. Не поспішайте робити висновки.

Скорпіон

Є одна річ, у якій ви можете довіряти своїй інтуїції. У вас багато геніальних ідей. Спробуйте запропонувати свої варіанти розвитку. Керівництво вас гідно оцінить.

Стрілець

Ви можете насолодитися м’яким літнім вечором в обіймах коханої людини. Спробуйте абстрагуватися від проблем і не торкатися теми роботи.

Козеріг

Багато невирішених завдань. Це призводить до втоми і апатії. У вас немає ані драйву, ані ентузіазму. Спробуйте надихнутися наново. Розкажіть близьким про те, що вас гризе.

Водолій

Ви відчуваєте себе у своїй стихії. Другу, колезі або партнеру потрібна ваша допомога. У вас у запасі правильна порада. Не бійтеся допомогти і висловити свою думку.

Риби

На вас чекає розмова з партнером. Його ідеї перспективні, погодьтеся. Спробуйте виступити в якості друга, щоб заручитися довірою і рухатися далі разом.

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