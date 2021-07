Сьогодні, 28 липня, зірка серіалів «Спіймати Кайдаша» і «Слід», неперевершена Антоніна Хижняк відзначає день народження. Редакція сайту STB.UA вітає актрису зі святом!

Вона ― неймовірно талановита актриса, яка змогла закохати в себе всю країну. Її героїні близькі кожному, а за романтичною історією Мотрі та Карпа спостерігали мільйони українців. Вона ― прекрасна Антоніна Хижняк, яка вміє однаково добре ловити злочинців, ганяти за кермом автомобіля на швидкості 200 км/год і бути при цьому милою, ніжною і люблячою мамою. Сьогодні, 28 липня, зірці серіалів «Спіймати Кайдаша» і «Слід» виповнився 31 рік.

Редакція сайту STB.UA вітає Тоню з днем ​​народження і зичить творчих успіхів, здоров’я та здійснення всіх мрій!

