Як доглядати за волоссям влітку? Адже вплив сонячних променів на них у літній час особливо небезпечний. Мріючи швидше виїхати до теплих країв, ми часто забуваємо як слід підготуватися до відпустки, а саме запастися захисними засобами від підступних сонячних променів. Поради стосовно догляду за волоссям у літній час, а також огляд найкращих і перевірених засобів читайте далі!

Пляж — справжнє випробування для локонів. Прямі сонячні промені та солона вода здатні зруйнувати структуру волосся. Як це відбувається? Тривалий активний вплив ультрафіолетових променів стимулює фоторозпад амінокислот, внаслідок чого змінюється колір пігменту волосся. Простими словами це називається вигоранням. Волосся стає тьмяним і млявим.

У сумі з агресивною морською водою шкода, заподіяна волоссю, подвоюється. Локони слабшають, стають сухими та ламкими.

Головний трихолог компанії Philips Мерилін Шерлок в одному з інтерв’ю розвіяла популярний серед жінок міф: «Багато хто вважає волосся живим. Однак, єдина жива частина волосся — під шкірою голови. Пошкоджені локони не зможуть відновитися самостійно. Тому волосся потрібно захищати та забезпечувати йому належний догляд».

Арт-директор компанії Pantene Pro-V Сем Макнайт дав кілька простих порад: «Якщо ти дорожиш власним волоссям, тримай голову над водою під час купання. Пірнати краще тільки в разі потреби або якщо дуже хочеться. Також купи собі гарний капелюх або кепку. Вони допоможуть волоссю зберегти відтінок і яскравість».

В інтерв’ю популярному глянцю Мерилін Шерлок дала корисні рекомендації, як захистити й відновити волосся:

Спробувавши безліч засобів для волосся різних брендів та цінової категорії, мені вдалося знайти кілька косметичних продуктів, які ідеально підійшли моєму волоссю. Звичайно, я не є фахівцем у цій сфері й не можу давати авторитетні рекомендації. Однак, перевіривши якість цих продуктів на власному волоссі, можу сказати, що вони реально працюють. Отже, мої улюблені продукти для волосся:

Сонцезахисний спрей для волосся L’oreal Professionnel Serie Expert Solar Sublime After Sun Protect Spray

Цей спрей стане надійним захисником вашого волосся влітку. Просто нанесіть його на волосся перед виходом з дому. Або киньте в сумочку – на випадок, якщо вдень ваші плани зміняться 🙂

Шампунь для сухого та пошкодженого волосся Diplona Professional Your Repair Profi Shampoo + кондиціонер для сухого та пошкодженого волосся Diplona Professional Your Repair Profi Conditioner

Ця чудова парочка допомогла відновити моє волосся після освітлення й фарбування. Тепер продукція ТМ Diplona Professional рятує мої локони в спекотні сонячні дні.

Маска для волосся з кератином Kallos Cosmetics Keratin Hair Mask

Незамінний продукт для фарбованих і пошкоджених локонів. Робить волосся блискучим, гладким, живим. Запобігає появі посічених кінчиків.

Однофазні рідкі кристали Brelil Bio Traitement Beauty Cristalli Liquidi

Про цей продукт напевно чули багато. Комусь він підійшов, комусь — ні. Моє волосся сказало рідким кристалам Brelil «дякую». Чудовий продукт для відновлення ламкого волосся та захисту кінчиків.

Ще раз хочу нагадати, ці засоби, як і будь-які інші косметичні продукти, можуть підійти не всім. Тому обов’язково придбайте пробники, щоб перевірити ефект на власних локонах.

Любіть своє волосся, доглядайте за ним й не забувайте захищати у спекотну пору року. Тоді у відповідь воно потішить вас жвавістю, блиском і красою!

