Не знаєте, чим зайнятися влітку, коли на вулиці спека і немає сил гуляти? Вихід є — похід у кіно! Але на який фільм піти, щоб не прогадати і не змарнувати півтори години свого часу? Читайте в нашому матеріалі добірку з восьми найкращих кінопрем’єр серпня 2021. Запевняємо, кожен знайде щось для себе.

Прем’єра: 5 серпня

Усі, хто потрапляє до в’язниці Бель Рів, приречені на смерть, адже звідти виходу немає. Хіба що ногами вперед. Саме тут тримають найнебезпечніших злочинців світу, які згодні на все, щоб вибратися, навіть приєднатися до суперсекретної оперативної групи «Загін “Ікс”»! Та щоб отримати свободу і надію на життя, потрібно виконати надскладне завдання. Бладспорт, Миротворець, Капітан Бумеранг, Щуроловка 2, Савант, Кінг Шарк, Блекгард, Джавелін і Гарлі Квінн потрапляють на віддалений ворожий острів Корто Мальтезе. Суцільні джунглі, бойовики і партизани. Чи залишиться хтось живим? Адже всього один неправильний крок — і гарантована смерть. Чи готові ви зробити ставку на свого фаворита? Або всіх неминуче чекає смерть?

Прем’єра: 5 серпня

У центрі сюжету — історія ідеального чоловіка Тома. Проте неординарна Альма не така проста і передбачувана. Але чи зможе головний герой всього за три тижні довести своїй коханій, що він — саме той, хто їй потрібен? І чи так він уявляв собі справжнє кохання?

Прем’єра: 12 серпня

Нова «Матриця»! У центрі сюжету — історія співробітника великого банку, який живе звичайним середньостатистичним життям. І все б нічого, от тільки одного разу він з’ясовує, що навколишній світ — частина величезної відеогри, де гравці можуть робити все, що захочуть. І тільки він може врятувати цей світ від остаточного знищення.

Прем’єра: 12 серпня

Цьогоріч усіх любителів полоскотати собі нерви чекає продовження напруженого екшн-трилеру, який шокував багатьох і отримав позитивні відгуки від глядачів та критиків! Які ще моторошні секрети приховує загадковий будинок на околиці міста? І чи вистачить вам сил додивитися фінал? Перевірте себе на стійкість характеру вже зовсім скоро.

Прем’єра: 12 серпня

Чудова та актуальна історія для сучасної молоді, яка не уявляє свого життя без смартфонів і соціальних мереж. У центрі сюжету — молода дівчина Сільвія. Вона фітнес-блогерка, і кількість її фоловерів уже давно перевалила за пів мільйона. У мережі її обожнюють, але в житті дівчина самотня. Одного разу в пориві почуттів вона записує приватне відео і зізнається, що в неї немає пари. Відео швидко стає вірусним, і незабаром під вікнами квартири Сільвії з’являється сталкер.

Прем’єра: 19 серпня

Ну а це — справжній подарунок для всіх, хто вже давно задивився до дірок серії культового мультфільму. Цього разу Райдер і загін відважних цуценят вирушають у Бухту Пригод, щоб перешкодити їхньому головному противнику — грізному мерові Гамдінгеру. Озброївшись новими сучасними гаджетами, герої вирушають у захопливу подорож, рівної якій ще не було в світі щенячого патруля!

Прем’єра: 19 серпня

Чудове продовження культового фільму. Ось тільки перероблене на сучасний лад. Після вбивства зіркового атлета в Університеті Вайтон розкриваються неймовірні подробиці життя студентів, їхні секрети і таємні способи комунікації. Один із них — коментарі, що складаються з одного лише знаку оклику, підтекст якого виявиться набагато страшнішим, ніж здається. Чи зуміють герої з’ясувати, хто ж ховається під маскою, а чи останній крик залишиться загадкою для всіх?

Прем’єра: 26 серпня

Головна героїня фільму — Анна, яку в дитинстві врятував легендарний найманий убивця Муді. Чоловік став її опікуном і навчив премудростей професії. Тепер Анна — найкраща кілерка у світі. Після раптової смерті Муді від рук найманця єдине, чого бажає дівчина, — помста! І в цьому їй допоможе конкурент, який роками забирав найдорожчі контракти. Непримиренні вороги об’єднають зусилля, щоб вистежити вбивцю…

