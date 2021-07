Літо повністю вступило у свої права і дарує нам довгоочікуване тепло. Саме час пройтися по магазинах у пошуках ідеальної сукні. Ось тільки який принт обрати? Що актуально в сезоні літо 2021? Відповідь знайдете в нашому матеріалі.

Який найактуальніший принт може бути влітку? Звичайно ж, квітковий! Дрібний розсип ромашок або незабудок на ніжному тлі розбілених відтінків тканин нададуть вашому образу неповторної легкості й жіночності. Великі квіти також не втрачають актуальності. До слова, такі принти будуть на піку популярності ще кілька сезонів поспіль. Тож сміливо інвестуйте в літні сукні або сарафани. Вони вам знадобляться ще дуже довго.

У сезоні літо 2021 один з найактуальніших принтів ― вертикальна смужка. Вона не тільки асоціюється у багатьох з морем, а й допомагає візуально виструнчити фігуру та приховати кілька зайвих кілограмів (якщо раптом ви не встигли дійти до спортзалу). Не обмежуйте себе звичними кольорами ― чорним і синім. Геть стереотипи! Вибирайте яскраві, соковиті відтінки жовтого, зеленого, рожевого чи будь-якого іншого кольору. Тут немає жодних обмежень.

Клітинка також не втрачає актуальності. У новому сезоні дуже популярними будуть шахова клітинка і тканини, розкреслені на квадрати. Друге за популярністю місце посідає шотландка. Однак із невеликими змінами. Звичні насичені кольори замінять розбілені відтінки червоного, рожевого та зеленого. Що ж, у сезоні літо 2021 у моді ніжність і природність.

Мода циклічна. І якщо кілька років тому гасла вважалися таким собі моветоном, то в сезоні літо 2021 кричущі написи знов увірвалися на модний Олімп і планують тут трохи затриматися. Один нюанс: мода стала сміливішою і тепер може на повен голос заявити про свою чітку громадянську позицію і, головне, про свободу вибору! Не варто вступати в гарячу дискусію. Хочете, щоб вас почули? Продемонструйте свою позицію за допомогою одягу. Запевняємо: вас точно помітять.

Море ― іще одне джерело натхнення для багатьох дизайнерів. Бо тільки вдивляючись у бездонні сині глибини і спостерігаючи за хвилями, можна відшукати в собі сили рухатися далі й досягти душевної рівноваги. Саме тому морська тема в сезоні літо 2021 на піку популярності. Рибки, корали, черепашки або просто сукні кольору морської хвилі, ― усі моделі дуже актуальні.

Карантин і пандемія коронавірусу не могли не позначитись на модних тенденція цього сезону. І якщо вам поки не світить відпустка в сонячних тропіках, не варто впадати у відчай. Досить приміряти вбрання з аналогічними принтами. Слони, величезні квіти або пальми, ― такі малюнки вмить перенесуть вас у спекотні країни і подарують літній настрій на довгий час.

І останній, але не за значенням, а лише за чергою, ― горошок. Цей принт навряд чи колись втратить актуальність. Щоправда, в сезоні літо 2021 варто віддати перевагу чорно-білій гамі. А ось розмір у цьому випадку зовсім не має значення. Головне, не переборщити з кольором і віддати перевагу класиці.

