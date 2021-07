У моді ось уже кілька сезонів панує природна краса. Дизайнери демонструють модні тенденції манікюру на коротких нігтях, наочно переконуючи нас у тому, що і на такій довжині можна зробити оригінальний дизайн. До того ж манікюр на короткі нігті набагато практичніший і зручніший за гострі стилети ― особливо на нігтях квадратної та овальної форм.

Манікюр у червоних відтінках ― класика жанру. Він з моди не виходить ніколи і має прекрасний вигляд на нігтях будь-якої довжини ― у тому числі й на коротких.

Білий манікюр ― аж ніяк не прерогатива наречених. Покрийте нігті білим лаком, а на 1―2 нігтики зробіть акцент: це може бути і малюнок, і глітер, і яскравий лак. Вийде простий і водночас вишуканий манікюр.

Чорний манікюр завжди має ефектний і драматичний вигляд. Він прекрасно поєднується з усіма кольорами, відкриваючи безмежне поле для експериментів! Додайте яскравий малюнок, трохи лаконічної геометрії, комбінуйте чорне покриття з іншим дизайном, ― у кожному разі це матиме просто приголомшливий вигляд.

Матовий манікюр набуває дедалі більшої популярності. На кожен день ідеально підійде однотонне покриття і геометричні малюнки, а святковий дизайн манікюру на короткі нігті допускає використання блискучого декору: глітеру, стразів, фольги тощо. Дуже популярне останнім часом поєднання глянсового і матового лаків. У цьому випадку матове покриття часто виступає тлом для малюнка або декоративних елементів.

Французький манікюр ― це універсальний варіант абсолютно для всіх. Повсякденний, що підійде навіть до строгого дрес-коду, трендовий кольоровий френч або святковий дизайн зі стразами, ― усе це ви знайдете серед новинок французького манікюру на короткі нігті.

