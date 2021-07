Які книги варто почитати у відпустці? Це питання, певно, задавав собі кожен, хто збирав валізи на море. Адже просто ніжитися під теплим сонечком нудно. Набагато краще провести цей час із користю. Щоб ви не витрачали свій дорогоцінний час на пошук цікавих книг, ми підібрали для вас топ-10 книг, які точно варто прочитати у відпустці.

Ця чудова книга – сімейна сага й детектив в одному наборі. В основі сюжету – історія життя головного героя, яка переплітається з двовіковою історією його роду.

Критики із захопленням прийняли цей твір. Як доказ – сотні позитивних відгуків. До речі, за твором «Земля води» навіть зняли фільм, автором якого став Стівен Джилленхол, один із режисерів легендарного «Твін Пікса».

Так, це перший роман знаменитої письменниці, який вона випустила після «Гаррі Поттера». Але на відміну від історії про маленького чарівника, у цієї книги є вікові обмеження – 18+. Роман налічує понад 600 сторінок, але, незважаючи на це, дуже легко читається. У центрі сюжету – життя та стосунки мешканців маленького англійського містечка. Неабиякі інтриги, різноманітні баталії – життя у провінції не таке вже й нудне, як може здатися на перший погляд. Конфліктують усі з усіма: діти з батьками, чоловіки з дружинами, підлітки один з одним… Книжка читається дуже легко, практично на одному диханні.

Ця книжка для тих, хто любить детективи з «вогником». 19 захопливих оповідань, від яких неможливо відірватися, – саме те, що потрібно у відпустці! Зауважте, є два варіанти назви книги: «Жовтнева гра» та «Жовтнева країна». І так, якщо у вас слабкі нерви, обирайте більш «легку» книжку.

Це один із найвідоміших творів письменниці. Дивовижна історія про любов і самотність. У книжці багато сліз і сміху, перемог і поразок. Це ідеальний жіночий роман, який читається на одному диханні. Книга вже підкорила мільйони сердець читачів по всьому світу.

Це чудовий жіночий роман, у якому переплітається велика кількість таємниць. У центрі сюжету – мати та дочка, яких доля випадково закинула у невелике містечко Ланскне-су-Танн. Героїні відкривають маленьку шоколадницю – і життя містечка змінюється назавжди. Доброта та терпимість проти догматизму суспільства… Цікаво, хто переможе в цій сутичці?

Роман Ганьї Янаґігари вийшов у світ у 2015 році. Історія розповідає про чотирьох колишніх однокласників, які переїжджають до Нью-Йорка й там шукують власний шлях у житті. Життя поводиться з ними жорстоко, носить по хвилях, а тримаються друзі на плаву тільки завдяки дружбі та прагненням. Минають десятиліття, стосунки поглиблюються, затьмарюються, приправляються пристрастю, успіхом і гордістю. Та всі розуміють, що найбільшою проблемою є Джуд, дуже талановитий юрист і страшенно безталанна людина. Його розум і тіло пошматувало важке дитинство, його переслідують страхи й травми, які він ніколи не зможе подолати, і саме вони назавжди визначають його життя.

«Коли читаєш захопливі бестселери Ліян Моріарті, то ніби п’єш рожевий «Космополітен»… з миш’яком», — USA Today.

Ця блискуча історія про колишніх чоловіків, других дружин, матерів та дочок, шкільний скандал та маленьку брехню, котра може стати смертельною.

У книжці розповідається про життєві шляхи трьох жінок. Маделін — сила, на яку зважають. Вона кумедна, в’їдлива та пристрасна; все пам’ятає і нічого не пробачає. Селеста — красуня, здатна примусити зупинитися світ та зачаровано милуватися нею. Та за ілюзію ідеальності вона платить свою ціну. Новенька у місті, самотня матуся Джейн настільки молода, що інші мами зі школи сприйняли її за няньку. За її плечима — загадкове минуле та сум, нехарактерний для її віку.

Уявіть собі, що ваш чоловік написав вам листа, який треба відкрити після його смерті. Уявіть собі, що ви натрапили на цей лист тоді, коли ваш чоловік іще живий. Уявіть також, що лист містить найтемніший секрет чоловіка, який здатен знищити не тільки ваше життя, але й життя інших людей.

Сесілія Фіцпатрік, здається, має ідеальне життя: вона успішний бізнесмен, віддана дружина й мати. Але цей лист здатен змінити все, і не тільки для неї. Рейчел і Тесс ледь знають не тільки Сесілію, але й одна одну, та вони теж відчують наслідки таємниці її чоловіка. Деяким таємницям краще залишатися в секреті назавжди!

Нік та Емі Данні саме збираються святкувати п’яту річницю шлюбу, коли Емі зникає. Поліція підозрює Ніка в убивстві дружини. Друзі Емі раптом починають розповідати, що вона боялася чоловіка, що мала від нього секрети. Він присягається, що це неправда. Однак поліція перевіряє його комп’ютер і виявляє дуже дивну історію пошуків. Нік запевняє, що він тут зовсім ні до чого, та чи можна йому вірити? А тут ще ці наполегливі дзвінки на його мобільний телефон…

То що ж насправді сталося з чарівною Ніковою дружиною?

Книжка написала цікавим і доступним стилем, вона насичена цікавою інформацією з гумором. Це видання займе гідне місце поряд із вами на пляжі.

Із книжки ви дізнаєтесь, яку роль відіграють інтимні стосунки в житті людини. Що змушує деяких чоловіків постійно міняти партнерок у сексі? А що змушує жінок вимагати зобов’язань від чоловіків? Автори цієї книжки дають докладні відповіді на питання щодо того, як виникають кохання і романтика, чого насправді хочуть чоловіки й жінки, чим найчастіше зумовлений випадковий секс, чому стаються подружні зради? Їхні висновки й поради ґрунтуються на результатах численних досліджень і наукових експериментів.

