Як впоратися зі спекою без кондиціонера

Як боротися зі спекою ‒ це питання зараз, як ніколи, актуальне. Кондиціонер ‒ давно не розкіш і тим паче не примха. Без цієї техніки не обійтися в спекотну погоду. Але що робити тим людям, в чиїх квартирах або будинках немає кондиціонера? Як рятуватися від спеки? Про це читайте в нашому матеріалі.

Під час спеки потрібно багато пити. Але тут важливо знати, які напої вживати не варто. Краще відмовитися від солодкої газованої води, соків та алкоголю. Ці напої не тільки не втамовують спрагу, а й провокують її.

Так, а що ж тоді пити? Звичайну або мінеральну воду, несолодкий компот і зелений чай. До речі, щоб легше перенести спеку, можна випити гарячий чай. Так-так! Адже гарячі напої провокують виділення поту, а він, у свою чергу, забирає частину тепла, тим самим охолоджуючи організм.

Як би це дивно не звучало, але вживання деяких продуктів дійсно допомагає пережити спеку. Так, найкраще віддати перевагу свіжим овочам і фруктам. А ось від фаст-фуду, ковбасних виробів і салатів типу олів’є та оселедець під шубою краще відмовитися. Такі страви не тільки шкодять здоров’ю, а й провокують появу спраги.

Рятуватися від спеки можна також за допомогою одягу. Влітку найкраще віддати перевагу виробам із натуральних тканин вільного крою і світлих відтінків. Влітку так само варто відмовитися від носіння закритого взуття, адже нога, наприклад, у кросівках, швидко спітніє.

Для того, щоб полегшити страждання у спеку, можна скористатися кількома лайфхаками:

