Як зробити квас у домашніх умовах, щоб врятуватися влітку від спеки? Цей напій смачний, натуральний і дуже добре підходить для спекотної пори року. Учасник «МастерШеф. Професіонали» Шева Дімарик підкаже покрокові рецепти домашнього квасу, з якими впорається кожна господиня.

З чого роблять квас?

Готується квас із солоду, ячмінного або пшеничного, і борошна на основі бродіння, а також із житнього хліба. Часто в нього додають мед та різноманітні трави. Також квас готують з ягід, фруктів і навіть з буряку.

Більше на тему: Персиковий лікер: як приготувати в домашніх умовах

Види квасу:

На Русі, крім хлібного, великою популярністю користувався і фруктовий квас. Напій готували з груш, яблук, брусниці, журавлини, сливи, родзинок, малини. Використовували подрібнені ягоди і плоди, а не тільки чисті соки. У таких напоях було від 1 до 3% алкоголю.

Більш хмільний квас воліли вживати в Англії, Німеччині, Угорщині, Данії. Міцність напою в цих країнах коливалася від 3 до 6%.

Раніше користувалися більш ніж 150 рецептами квасу, серед яких був білий окрошковий, родзинковий, солдатський, монастирський, боярський і багато інших.

Рецепт класичного квасу в домашніх умовах

Більше на тему: М’ятний лікер: рецепт приготування в домашніх умовах

Інгредієнти:

Вода кип’ячена (охолоджена) — 3 л

Хліб житній — 300 г

Дріжджі пресовані — 30 г

Цукор — 100 г

Спосіб приготування:

Дріжджі розведіть у склянці теплої кип’яченої води. Потім вилийте суміш у підготовлений бутиль, додайте підсмажений хліб, нарізаний невеликими шматочками, і цукор. Залийте все водою. Банку прикрийте марлею і залиште при кімнатній температурі на кілька днів. Коли квас дозріє, процідіть його. Квас готовий, щойно сухарі залишаться на дні та більше не підніматимуться. Готовий напій поставте в холодильник або в холодне місце. Половину хлібної закваски, що залишилася, залиште для наступних порцій. Для них вам уже не знадобляться дріжджі, тільки вода, хліб і цукор.

Рецепт квасу з м’ятою в домашніх умовах

Інгредієнти:

М’ята — 60 г

60 г Родзинки — 2 ст. л.

2 ст. л. Житній хліб — 200 г

200 г Сухі дріжджі — 10 г

10 г Цукор — 100 г

100 г Вода — 1,5 л

Спосіб приготування:

Наріжте хліб кубиками, підсушіть їх у духовці. Залийте сухарі окропом та залиште на 4 години. Процідіть через сито. Додайте у відвар дріжджі, цукор і екстракт м’яти. Перемішайте все. Перелийте суміш у посуд, в якому вона буде бродити, та прикрийте марлею або кришкою. Залиште бродити на 4—5 днів у теплому місці. Коли вистоїть добу, додайте родзинки. Через дві доби бродіння можете поставити квас у холодильник.

Рецепт квасу з яблуками в домашніх умовах

Більше на тему: Огірковий лимонад: рецепт приготування

Інгредієнти:

Яблука — 300 г

Окріп — 2 л.

Цукор — 150 г

Сухі дріжджі — 20 г

Лимон — 1—2 шт.

Спосіб приготування:

Висипати в посудину сушені або свіжі яблука, порізані дольками. Оберіть сорт яблук, який вам подобається. Залийте окропом та дайте настоятися 3 години. Процідіть і додайте 50 г цукру, дріжджі та сік, видавлений з лимона. Перемішайте і залиште суміш бродити на 3—4 години в теплому місці. Коли з’являться бульбашки, додайте 100 г цукру. Дайте ще добу постояти. Прокип’ятіть сусло, щоб зупинити бродіння. Кип’ятіть, поки з’явиться біла пінка. Остудіть та процідіть.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ