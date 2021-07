Гороскоп на 28 липня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто бути більш стриманим, а хто має готуватися до приємних змін? Читайте гороскоп на 28 липня від екстрасенсів СТБ.

Не дуже вдалий день для ділових переговорів і початку нових романтичних стосунків. Краще займіться виконанням своїх обов’язків. І не пліткуйте.

Тельці відчують легку втому. Зірки не рекомендують кидатися в роботу з головою, інакше є шанс схопити нервовий зрив. Не поспішайте доводити всім, що ви найкращі. Це нікому не цікаво.

Для Близнюків день буде досить вдалим. Ви зможете знайти додаткове джерело доходів і таким чином вирішите свої фінансові питання.

Прекрасний день для нових знайомств. Тільки не варто кидатися у вир із головою. Завжди прислухайтеся до здорового глузду. Емоції вам тільки заважатимуть.

Прекрасний день для Левів. Вам легко вдасться виконати найскладніші справи. Більше віри у свої сили. У вас усе вийде. У стосунках із коханою людиною вам варто проявити терпіння і розсудливість. Не висловлюйте претензій.

Прекрасний день для спілкування з родичами. Пам’ятайте: хоч би що хто казав, а головне в житті ― це сім’я. Тож, може, варто закопати сокиру війни і помиритися з близькими?

Ви трохи втомилися. Побутові обов’язки вас злегка дістали. Саме тому вам хочеться все покинути і втекти куди подалі. Однак один необдуманий вчинок може зіпсувати ваше життя. Може, варто потерпіти?

День пролетить як одна мить. Ви настільки будете поглинені роботою, що просто не помітите, як настане вечір. Його, до речі, варто провести в хорошій компанії.

З самого ранку вас просто завалять роботою. Однак не варто хвилюватися. Удача буде на вашому боці, тож ви легко з усім упораєтеся. А от у взаєминах із коханою людиною не все так гладко. Можливі суперечки та конфлікти. Чи потрібні вам такі стосунки?

У величезній кількості завдань, які вам треба виконати, виберіть найважливіші і виконуйте саме їх у першу чергу. Вечір краще провести в тиші з келихом вина за переглядом хорошого фільму.

Чудовий день для Водоліїв. Ви нарешті зможете приділити час улюбленому хобі. І ніщо не зможе вас відволікти. Зірки радять окрім цього звернути увагу на поведінку дітей, які трохи розперезалися. Це погано.

Звичайний рутинний день для Риб. Ви всі в роботі, хоча потай мрієте про відпустку. Намагайтеся самостійно урізноманітнити свій день і знайти заняття до душі. Близькі не повинні вас розважати, адже ви вже дорослі.

