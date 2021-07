Різноманітне і збалансоване харчування для чоловіків – це основа здорового способу життя. Адже корисні речовини деяких продуктів діють на чоловічий і жіночий організм по-різному. З огляду на те, що особливості чоловічого харчування повинні дотримуватися не тільки для збереження красивого тіла, але і для здоров’я, суддя «МастерШеф» Володимир Ярославський поділився списком з десяти продуктів, які варто включити в харчування для чоловіків.

Правильне харчування не лише сприяє покращенню зовнішнього вигляду, а й значно зміцнює здоров’я, роблячи вас сильнішими та витривалішими. Кожен чоловік хоче добре виглядати та приваблювати протилежну стать. Про те, які продукти слід вживати, щоб бути у формі як морально так і фізично, розповів Володимир Ярославський. Відомий шеф – прихильник здорового способу життя і як ніхто знає, які продукти повинні обов’язково бути присутніми у щоденному раціоні кожного чоловіка.

М’ясо – один із найважливіших продуктів в раціоні чоловіка. Нежирна свинина або яловичина має корисне поєднання білків та амінокислот, що сприяють нарощуванню м’язової маси. А також залізо, яке необхідне для нормального кровообігу, пов’язаного зі статевою функцією. Головне – не переїдайте! Це не тільки не додасть сили, а й навпаки, занурить в сонно-умиротворений стан, адже перетравлювання надлишково поглиненої їжі вимагає чималих витрат життєвої енергії.

Ще одним важливим продуктом в раціоні є шоколад, адже він заряджає бадьорістю і підвищує працездатність. Крім того, гіркий шоколад, в якому міститься найбільший відсоток какао, зміцнює імунітет, поліпшує пам’ять, а також протидіє застуді та депресії. Якщо щодня з’їдати 25–50 грамів чистого шоколаду (без начинок і цукру), то вже зовсім скоро ви відчуєте, як покращується загальний стан організму.

Вишня славиться своєю здатністю підвищувати чоловічу силу. Секрет ягоди, яка дарує чоловікам другу молодість, криється у високому вмісті цинку. Цинк, який вважається «чоловічим елементом», благотворно впливає на репродуктивну чоловічу функцію. Крім того, вишневий сік допоможе вам позбутися м’язового болю після тренування. Адже за своєю дією вишня схожа на антизапальні препарати.

Чудовим способом отримати порцію корисних жирних кислот омега-3 стане жирна риба. Сміливо включайте у свій раціон такі види риб, як лосось, оселедець і сардина. Вони корисні для серцево-судинної системи. Однак якщо йдеться про чоловічу силу, то найкориснішими стануть скумбрія і камбала. При їх вживанні підвищується працездатність організму і помітно покращується сексуальний потяг.

Амінокислоти, на які багаті молочні продукти, дуже важливі для росту м’язової маси. Крім того, звичайний йогурт, до складу якого входять такі елементи, як білки, калій і корисні бактерії, може стати чудовим перекусом після тренування!

Ні для кого не секрет, що банани багаті на калій. З’їдаючи один-два банани щодня, ви зміцните кістки, приведете в тонус м’язи, а також стабілізуєте кров’яний тиск.

Томати містять достатню кількість необхідних мінералів і вітамінів, які можуть захистити чоловіче здоров’я від багатьох недуг. І хоча, безсумнівно, плоди томату корисні для кожної людини, лікарі рекомендують, щоб цей продукт обов’язково був в раціоні кожного чоловіка. До складу томатів входить лікопін, що благотворно впливає на простату і навіть захищає від виникнення раку.

Хорошим помічником, який надовго збереже чоловіче здоров’я, є шпинат. Великий вміст лютеїну, який котролює здоров’я простати, благотворно вплине на загальний чоловічий стан. Додайте трохи листя шпинату в смузі у поєднанні з яблуком, і ваш корисний сніданок готовий.

Вівсянку не дарма вважають найкориснішим продуктом для побудови гарного тіла. Клітковина, на яку багата вівсянка, допоможе зарядити енергією на весь день і нормалізує ваше травлення. Крім того, вона очистить судини від шкідливого холестерину.

З давніх часів горіхи вважаються продуктом для чоловічого здоров’я. Волоські горіхи живлять йодом щитовидну залозу і покращують роботу імунної системи. Мигдаль зміцнює м’язи і кістки, а також допомагає в боротьбі із захворюваннями простати. Бразильський горіх, дістати який трохи складніше, багатий селеном – елементом, який сприяє виробленню тестостерону… Отже, горіхове асорті – насправді чоловічий перекус!

