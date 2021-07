Смачний, освіжаючий та ароматний вишневий сорбет — ідеальні ласощі в літню спеку. Всього чотири інгредієнти, трохи вашого терпіння — і смаколик готовий! Учасник «МастерШеф. Професіонали» Артем Кінаш ділиться з вами простим покроковим рецептом вишневого сорбету в нашому матеріалі.

Більше на тему: Сорбет із банана: рецепт приготування в домашніх умовах від Артема Кінаша

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Як приготувати сорбет: топ-10 рецептів у домашніх умовах

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.