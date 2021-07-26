Вишневий сорбет: рецепт у домашніх умовах від учасника «МастерШеф»
26.07.2021
Смачний, освіжаючий та ароматний вишневий сорбет — ідеальні ласощі в літню спеку. Всього чотири інгредієнти, трохи вашого терпіння — і смаколик готовий! Учасник «МастерШеф. Професіонали» Артем Кінаш ділиться з вами простим покроковим рецептом вишневого сорбету в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- Вишня – 1 кг
- Цукор – 1 скл.
- Сік половини лайма
- Ром – 1 ст.л. (за бажанням)
Спосіб приготування:
- Вишню вимити, просушити і видалити кісточки.
- Усі інгредієнти змішати і перебити за допомогою блендера.
- Протерти масу через сито, щоб видалити залишки шкірочок.
- Перелити масу в контейнер, поставити в морозильну камеру на 1 годину, дістати, перемішати і поставити назад. Повторити процедуру 3-4 рази і поставити сорбет у морозильник на 6-8 годин до повного застигання.
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