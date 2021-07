Як розвивати дитину? Мабуть, кожна мама ставить собі це запитання. Піклування про розвиток малечі до року — запорука щасливого життя вашого чада. Сьогодні батьки стараються навчати власних дітей практично з пелюшок. Тож які є методики раннього розвитку дитини, розповіла психолог, експерт проекту «Таємниці ДНК» Тетяна Ларіна. Подробиці — у матеріалі.

Ранній розвиток — навчання малюка від самого народження. Кожна дитина народжується з величезним потенціалом. У перші роки життя в головному мозку малюка встановлюються та зміцнюються зв’язки між нервовими клітинами. В цей період дитині все цікаво, вона гарно копіює поведінку інших та швидко запам’ятовує інформацію. А щоб правильно та гуманно виховати малюка, потрібно використовувати різноманітні методики розвитку.

Ця методика розвитку підходить дітям віком від одного місяця. У серію методик входять раннє читання та навчання математики, а також фізичні навантаження. Суть методу Домана полягає у тому, що мозок дитини розвивається тільки тоді, коли працює. Тому головне завдання батьків — забезпечити навантаження.

Для початку важливо познайомити малюка із навколишнім світом: з явищами, предметами побуту. Це зазвичай роблять за допомогою карток Домана. Наприклад, на картці обов’язково має бути зображення фрукта та написана його назва. Така методика розвитку дитини дає можливість дитині з раннього дитинства запам’ятовувати образи, їх назви, а з часом навчитися читати.

Головний принцип цієї методики полягає в тісному спілкуванні батьків та дітей. Батьки часто плутають поняття «увага» та «опіка». Увага — це спілкування з дитиною, відповідь на цікаві для неї питання та похвала талантів малюка. А опіка заважає розвитку дитини, обмежує свободу дій та зводить увагу до побутових речей. Батьки, які піклуються про власне чадо, приділяють менше уваги розвитку дитини як особистості.

Основа методики розвитку полягає у навчанні дітей без нав’язування дорослої думки. Потрібно розвивати малюка у різних сферах, розкривати у ньому таланти. Дарувати дитині любов та тепло, не ставитися зверхньо, спілкуватися нарівні. І пізнання малюка буде викликане інтересом, а не графіком та суворими вимогами.

Італійський педагог Марія Монтессорі розробила спеціальну методику розвитку дитини, яка славиться ігровою формою навчання. Завдання дорослого — забезпечити простір для малюка, щоб він розвивав свій творчий потенціал. Дорослі повинні чітко розуміти, що цікавить дитину, звертаючи увагу на її захоплення. Для цього необхідно облаштувати кімнату так, щоб малюк міг легко дістати необхідне. Важливо придбати дитячий столик та стільчик для занять.

Основний принцип цієї методики — розвитком дітей необхідно займатися з перших днів їхнього життя. Ібука вважає, що реальні можливості дитини обмежені у часі. Тому потрібно виховувати генія з раннього дитинства. До трьох років мозок формується на 70—80%. А в подальшому житті згодяться ті знання, які батьки встигли закласти дитині до цього віку.

Для підвищення творчого потенціалу та розвитку дитини Ібука пропонує вчити напам’ять вірші, перестати дивитися мультфільми, натомість — вивчати творіння Рембрандта та Леонардо да Вінчі. Та навіть танцювати не під дитячі пісні, а під класичну музику.

Навчання лічбі, читанню та усвідомлення особливості різних предметів — головний принцип методики раннього розвитку Тюлєнєва. Як навчальні матеріали бажано використовувати картки з буквами, цифрами, нотами, магнітну абетку, комп’ютер, картинки з образами фруктів та птахів. Головне завдання батьків — зацікавити малюка ігровими заняттями.

Розвиток дітей до року спрямований на вдосконалення знань вашого чада. Створіть приємну атмосферу для свого малюка, щоб він проявив власну унікальність. Не проґавте можливість всесторонньо розвинути дитину всіма можливими методами та зробити її майбутнє щасливим.

Відомий психолог Тетяна Ларіна рекомендує батькам багато розмовляти зі своєю дитиною, приділяти їй достатньо уваги та навчитися слухати:

«Мами часто вважають, якщо дитина не говорить — то їм теж потрібно мовчати. І це неправильно. Все, до чого торкаються малюки, називайте своїми іменами. І повторюйте інформацію від одного до трьох разів. Оскільки у дітей мала концентрація, вони важко запам’ятовують з першого разу».

За словами психолога, малюк може засвоїти абетку в перші роки свого життя. Для цього батькам потрібно займатися з дитиною, вказувати на букви та проговорювати сам звук, а не те, як називається буква.

«Якщо ви хочете, щоб дитина у майбутньому вільно розмовляла іноземними мовами, — навчайте її з дитинства. Малюк спочатку змішуватиме дві мови, але потім їх відокремить. І головне — не підвищуйте голос, не сваріть за помилки своє чадо».

