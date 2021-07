Прийдешні вихідні — чудова нагода, щоб вирушити у подорож та відкрити для себе нові простори України. Це чудова можливість побачити незвідані місця, відпочити на природі у компанії близьких друзів. Куди поїхати на вихідних в Україні? Читайте, куди краще вирушити та як цікаво провести час, у нашому матеріалі.

Масштабний серіал «Кріпосна» знімали у чудових історичних локаціях України. Збереглося чимало садиб багатих поміщиків, які передають атмосферу 19 століття. Тому шанувальники «Кріпосної» зможуть на власні очі побачити пам’ятки, поїхавши туди на вихідні. Однією з таких локацій є Національний історико-культурний заповідник «Качанівка».

Цікавий варіант на вихідні — подорож до Кам’янця-Подільського. Тут кожен камінчик має свою історію. У цьому місті споруджений Національний історично-архітектурний заповідник Кам’янець. Стара фортеця — головна родзинка міста, яку збудували для для захисту турецького мосту. Зануритися у минуле, приміряти на себе обладунки стародавніх воїнів ви зможете вже цими вихідними!

Хочете провести вихідні в Києві, але вам набридли типові туристичні місця? Не біда! Цими вихідними відправляйтеся у «Парк Київська Русь». Там ви можете відпочити від шумного міста та зануритися в атмосферу древнього Києва. Ви побачите чемпіонат, у якому юнаки їздять верхи та стріляють з луків. Також вас вразить неймовірна архітектура, характерна для Київської Русі.

У селі Буки на Київщині розташований красивий ландшафтний парк, заснований у 1996 році. Це місце складається з двох частин — храмового комплексу з фонтаном та власне ландшафтного парку. Вхід на територію безкоштовний. Однак в деякі частини парку можна потрапити тільки з екскурсоводом. Під час прогулянки ви зможете дізнатися багато цікавої інформації, побачити Поляну казок з надзвичайно красивими фігурами та відвідати міні-зоопарк.

Волинська область — одне з наймістичніших місць України. Виявляється, привиди живуть не тільки у вікторіанських садибах старої Англії. Стіни замків та фортець на Волині також зберігають таємничі історії. Така подорож залишить неймовірні враження, варто лише відвідати найвідоміші замки: Острозький замок, замок в Кременці та Дубенський замок. Також не забудьте зазирнути на Тараканівській форт. Це місце вважається домівкою привидів,а на нижні рівні форту не вирішуються спуститися навіть сміливці.

