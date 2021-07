Гарне і розкішне волосся — гордість будь-якої дівчини. Але негативні фактори постійно погіршують його стан. За допомогою масок, приготованих у домашніх умовах, можна відновити пошкоджене волосся, повернувши йому колишній здоровий вигляд. У матеріалі ви знайдете корисні рецепти, а також дізнаєтеся, як доглядає за своїм волоссям Мирослава Ульяніна.

Яєчно-медова маска

Часник розтерти до кашоподібного стану, змішати з жовтком і медом. Наносити на волосся і шкіру голови на 2—3 години. Потім змити. Діє як засіб для стимуляції росту волосся.

Маска проти ламкості на основі кефіру

Змішати всі інгредієнти, протримати на волоссі рівно годину, після чого змити. Така маска допоможе впоратися із ламкістю волосся, але не чекайте результатів з першого застосування.

Білкова маска

1 білок збити в пишну піну. Потім нанести його на голову і залишити до повного висихання. Потім змити теплою водою. Білок надає волоссю силу і допомагає контролювати вироблення зайвого підшкірного жиру.

Маска на основі алое

Змішати все до однорідної маси, суміш втерти тільки в корені волосся. Залишити на 40 хвилин.

Маска на основі натуральних олій

Щоб приготувати маску, підійде будь-яка натуральна олія: оливкова, лляна, кокосова, кунжутна, олія виноградних кісточок тощо. Ці олії можна змішувати між собою, додавати в них олійні вітаміни, а також просто використовувати в чистому вигляді. Попередньо необхідно нагріти маску до 40—45 градусів. Нанести на сухе волосся і залишити на 30 хвилин, після чого змити.

Харчування

Необхідно вживати більше продуктів з вітамінами А, В, С і Е — це допоможе зробити волосся більш густим і здоровим. За потреби можете пропити курс спеціальних вітамінів для зміцнення і росту волосся.

Не обтяжуйте волосся

Надлишок засобів для укладання волосся обтяжує його і робить недоглянутим. Намагайтеся не використовувати пінки і муси, а також лаки. Але якщо ви все-таки не можете обійтися без них, то подумайте про те, щоб ця косметика підходила саме вашому типу волосся.

Часте миття голови

Попри те, що існує безліч шампунів для щоденного використання, не потрібно щодня мити голову. Це завдає шкоди вашому волоссю, оскільки починає вироблятися більше шкірного жиру, і волосся стає жирним і некрасивим.

Мирослава Ульяніна розповіла, як вона доглядає за своїм волоссям:

«Чисте і доглянуте волосся — для мене дуже важливе, адже це символізує і красу, і те, що жінка доглядає за собою. Волосся завжди повинно бути чистим, доглянутим і добре виглядати. Я приділяю своєму волоссю багато часу, але не можу сказати, що це щось дуже складне.

Для мене важливо, щоб волосся було чистим. Я мию голову вранці після тренування і ввечері під час прийняття душу. Волосся вбирає багато енергії за день, хочеться усе це змити, щоб із легкістю піти спати.

Дуже важливо користуватися не тільки шампунем, а й кондиціонером або бальзамом. Я порадилася з фахівцями і зрозуміла, що не потрібно вестися на маркетингові ходи, які пропонують нам засоби 2 в 1. Потрібно окремо користуватися шампунем і кондиціонером, оскільки у них різна дія. Крім того, кілька разів на тиждень я роблю маски для волосся. Народними методами не користуюся, довіряю професіоналам. Перед тим, як купити засіб для догляду за волоссям, раджуся з перукарями.

Важливо стежити, щоб волосся було зволоженим і йому вистачало живлення. Намагайтеся не пересушувати волосся феном та іншими приладами. Я намагаюся користуватися всім цим якомога рідше, але через зйомки це не завжди виходить. У цьому випадку допомагають термозахисні засоби.

Помітила, що харчування також дуже впливає на стан волосся. Тому важливо, щоб харчування було збалансованим і в ньому було достатньо рослинних жирів».

