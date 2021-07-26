Гороскоп на 27 липня 2021 року
Що обіцяють зірки на 27 липня 2021 року? Якщо хочете переконатися в правильності своїх учинків, читайте астрологічний прогноз від екстрасенсів СТБ в гороскопі на 27 липня.
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Овен
Вам буде зовсім не просто відокремити професійне від особистого. Але не переносьте проблеми на роботі в стосунки з коханою людиною.
Телець
Довго обмірковуєте пропозицію? Все ж ви повинні спробувати! Це в підсумку поліпшить вашу репутацію.
Близнюки
Пам’ятайте, що ви можете час від часу казати «ні». А ввечері це буде особливо легко.
Рак
У вас багато фантазії і творчих здібностей не тільки в художніх завданнях. Використовуйте їх і в особистому житті. Влаштуйте романтичний вечір другій половинці.
Лев
Тиша навкруги вас відмінно підходить для концентрації. Тільки так можна справлятися з непростими завданнями.
Діва
Скористайтеся невеликим перепочинком увечері, вимкніть телефон. А вже завтра все буде добре.
Терези
Вам не потрібно поспішати. У цей день приділіть трохи часу своїм душевним переживанням. Терміново необхідно все розставити на місця.
Скорпіон
У цей день ви будете особливо корисні і соціально відповідальні. Але не дозволяйте іншим ставити вам завдання, які не входять у ваші обов’язки.
Стрілець
Ви багато чим завдячуєте своєму люб’язному характеру. Тепер уся добродушність окупається! Якщо вам потрібна допомога, сміливо просіть її в того, хто неодноразово просив її у вас.
Козеріг
Ви знаєте, чого хочете, навіть якщо деякі люди це недооцінюють. Пам’ятайте, що навколо багато заздрісників, які щоразу намагатимуться збити вас зі шляху.
Водолій
На жаль, Місяць сильно вас стомлює і не дає зосередитися. Тому не беріться за серйозні завдання. Ризикуєте наробити багато помилок.
Риби
Ввечері ви відчуєте неймовірний приплив енергії. Вам навіть захочеться займатися спортом. Тому можете сміливо вирушати на пробіжку.