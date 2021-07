Що почитати в 2021 році? Які книги стали бестселерами? Читайте в нашому матеріалі добірку з п’яти найкращих книг, які повинен прочитати кожен у новому році!

«Клара і сонце», Кадзуо Ішіґуро

Кадзуо Ішіґуро — британський письменник, лауреат Нобелівської і Букерівської премій. Його новий роман «Клара і сонце» — розповідь на межі фантастики. Це історія Клари, штучної подруги, яка спостерігає за цим світом із полиці магазину в надії, що хтось нарешті зупинить свій вибір на ній. Та це книга не тільки про ляльку. Вона про вічні цінності — любов, дружбу, підтримку і розуміння. Ця книга — прекрасний вибір для тих, хто втомився від звичайних і передбачуваних сюжетів.

Inside out: моя неідеальна історія. Демі Мур

Автобіографія відомої голлівудської актриси — «Inside out: моя неідеальна історія» — вже визнана однією з найкращих книг року за версією видань The New Yorker, The Guardian, The Sunday Times і The Daily Mail. У цій книзі ви знайдете не тільки відомі факти з життя неперевершеної Демі, а й дізнаєтеся найбільші таємниці її життя: зґвалтування в 15 років, токсичні стосунки з батьками, романи з відомими чоловіками. В автобіографії Демі Мур постане перед читачем не відомою актрисою, а простою жінкою, зі своїми слабкостями і страхами.

«Шаггі Бейн», Дуглас Стюарт

«Шаггі Бейн» — дебютний роман шотландського письменника Дугласа Стюарта, за який він отримав Букерівську премію. Дія розгортається в Глазго наприкінці 80-х ХХ ст., коли місто тільки вибиралося з економічної та соціальної кризи. У книзі розповідається історія дівчини Шаггі, яка, незважаючи ні на що, не відвернулася від своєї матері. Жінка не змогла впоратися з убогістю і почала заглядати в пляшку. Ця історія про те, як маленька дівчинка взяла на себе непідйомну ношу.

«Отже, вас публічно зганьбили. Як незнайомці з соціальних мереж перетворюються на катів», Джон Ронсон

Булінг в інтернеті — явище дуже поширене. Сьогодні ніхто не соромиться висловлювати свою думку з будь-якого приводу. Особливо, в соціальних мережах. Письменник Джон Ронсон протягом тривалого часу вивчав феномен «публічного шеймінгу», намагаючись розібратися в тому, як це працює. Його книга — це дослідження про те, як люди одним необережним словом можуть зруйнувати життя зовсім незнайомих людей.

«Як дати дитині все без грошей і зв’язків» Дмитро Карпачов

Питання виховання дитини — одне з найважливіших для кожного з батьків. Як не помилитися? Як дати дітям усе, що потрібно, і при цьому не виростити з них егоїстів, нездатних співпереживати і допомагати іншим? Відповідь на це запитання знає експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. У своїй книзі «Як дати дитині все без грошей і зв’язків» він пропонує батькам подивитися на виховання, ґрунтуючись на особливостях дитячої вікової психології. За допомогою практичний порад, якими рясніє книга, можна за сім тижнів вивести стосунки з дітьми на абсолютно новий рівень.

