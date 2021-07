Гороскоп на 25 липня 2021 року допоможе не помилитися під час прийняття важливих рішень. Кому важливо відпочити, а хто зможе перевернути гори? Читайте гороскоп на 25 липня від екстрасенсів СТБ.

Сьогодні оточуючі від самого ранку будуть намагатися вивести вас із рівноваги. Не піддавайтеся на провокації. Тільки завдяки своїй стійкості ви зможете уникнути багатьох конфліктів.

Несприятливий день для великих фінансових вкладень. Відмовтеся від покупки автомобілів, нерухомості і дорогої техніки. Краще притримайте гроші. Можливо, їх варто вкласти в бізнес?

Сьогодні цілком ймовірно до вас звернуться близькі люди за підтримкою. Швидше за все, вони попросять допомоги. Якщо зможете ― допоможіть. Тільки не на шкоду собі.

Небезпечний день, який буде насичений різними подіями. Можливі невеликі суперечки з родичами або фінансові втрати.

Двоякий день, який буде сповнений спокус. Але перш, ніж вирушити у вир з головою, подумайте про наслідки. Не приймайте імпульсивних рішень.

Чудовий день, щоб почати реалізовувати ту мрію, яку ви останнім часом постійно відкладали. Складіть чіткий план, запасіться терпінням ― і вперед.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на липень 2021 року від Хаяла Алекперова

Сьогодні не виключені різкі повороти долі, які кардинально змінять ваше життя. А ось в який бік ― позитивний чи негативний ― вирішувати вам.

Небезпечний день, який обіцяє Скорпіонам розчарування і зраду з боку близької людини. Але не поспішайте впадати в паніку. Поставтеся до таких подій, як до подарунку долі.

Важкий і дуже напружений день. Ви з головою будете занурені в домашні клопоти. До вечора так втомитеся, що більше ні на що сил не залишиться. Ну, і не треба. Просто відпочиньте.

Дуже активний день. Ви зустрінетеся з друзями і дуже весело проведете время. Не варто лаяти себе за те, що вдома посуд не помитий і пилу багато. На це ви ще знайдете час. Головне ― гарний настрій.

Пасивний день. Ви нікого не хочете бачити. Навіть із дому виходити не хочеться. Прислухайтеся до свого організму. Просто відпочиньте. І вимкніть телефон.

Зірки обіцяють успіх у всіх сферах вашого діяльності. Проявіть активність і не соромтеся пропонувати нові ідеї. У вас все вийде. Навіть не сумнівайтеся.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.