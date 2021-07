Останній місяць літа 2021 року порадує українців додатковими вихідними днями. У серпні на українців чекає національне свято — День незалежності України, яке подарує два додаткових вихідних дня. Детальніше — читайте у нашому матеріалі.

У серпні на українців чекає 21 робочий і 10 вихідних днів.

24 серпня ми святкуватимемо День незалежності України, який цього року припадає на вівторок. Тому понеділок, 23 серпня, буде також вихідним. Однак він переноситься на суботу, 28 серпня, яка буде робочою.

Більше на тему: Вихідні та святкові дні 2021 року в Україні

21, 22, 23 і 24 серпня

Традиційно залишаються неробочими суботи та неділі: 1, 7-8, 14-15 і 29 серпня.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.