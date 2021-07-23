Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Місячний календар на липень 2021 року: коли повня

23.07.2021

Місячний календар на липень підкаже, коли краще почати день з активних дій, а коли ― присвятити його відпочинку і розслабленню. Головне ― дізнатися про сприятливі дні і дотримуватись рекомендацій. Читайте в нашому матеріалі інформацію про фази місяця в липні 2021 року, і тоді вас повсюди супроводжуватиме удача.

Дати нового і повного місяця в липні 2021:

Дата нового місяця в липні 2021 ― 10 липня о 13:54.

Дата повні в липні 2021 ― 24 липня о 21:40

Фази місяця по числах у липні 2021:

  • 1―2 липня ― спадний місяць.
  • 3 липня ― остання чверть.
  • 4―9 липня ― старий місяць.
  • 10 липня о 13:54 ― новий місяць.
  • 11―17 липня ― молодик.
  • 18 липня ― перша чверть.
  • 19―23 липня ― зростаючий місяць.
  • 24 липня о 21:40 ― повня.
  • 26―31 липня ― спадний місяць.

Більше на тему: Сонячні та місячні затемнення 2021: коли і до чого готуватися

Читайте нас також у Viber і Telegram

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send