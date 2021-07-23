Місячний календар на липень 2021 року: коли повня
23.07.2021
Місячний календар на липень підкаже, коли краще почати день з активних дій, а коли ― присвятити його відпочинку і розслабленню. Головне ― дізнатися про сприятливі дні і дотримуватись рекомендацій. Читайте в нашому матеріалі інформацію про фази місяця в липні 2021 року, і тоді вас повсюди супроводжуватиме удача.
Дати нового і повного місяця в липні 2021:
Дата нового місяця в липні 2021 ― 10 липня о 13:54.
Дата повні в липні 2021 ― 24 липня о 21:40
Фази місяця по числах у липні 2021:
- 1―2 липня ― спадний місяць.
- 3 липня ― остання чверть.
- 4―9 липня ― старий місяць.
- 10 липня о 13:54 ― новий місяць.
- 11―17 липня ― молодик.
- 18 липня ― перша чверть.
- 19―23 липня ― зростаючий місяць.
- 24 липня о 21:40 ― повня.
- 26―31 липня ― спадний місяць.
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