Як швидко заснути: поради від Тетяни Висоцької

День був насиченим і емоційним, тому зовсім не спиться вже цілу годину. Знайома ситуація? Звісно, шукати в аптечці снодійне — це вже останній варіант. А як швидко заснути за допомогою інших, не менш ефективних методів — знає ведуча програми «Вікна-новини» Тетяна Висоцька.

Спробуйте уявити образ маятника, який повільно та плавно розгойдується, утворюючи навколо хвилі. Також, уявивши будь-який предмет, подумки віддаляйте і наближайте його.

Ляжте на спину і розташуйте руки вздовж тіла долонями догори. Заплющте очі і максимально розслабте всі м’язи. Уявіть, що перебуваєте в тихому і спокійному місці. Під стуленими повіками закотіть очні яблука вгору, при цьому вони повинні залишатися розслабленими. Секрет цього методу в тому, що таке положення очних яблук є природним під час глибокого сну, а значить, і заснути так легше.

Зробіть вдих протягом чотирьох секунд, потім затримайте дихання на сім секунд і видихніть за вісім секунд. Таким чином пульс сповільниться, а рівень адреналіну знизиться. До того ж, сконцентрувавшись на диханні, ви відсторонитеся від думок.

Спочатку заплющте очі, а потім відкрийте на секунду і знову заплющте. Повторіть вправу через десять секунд. Так ви зможете розслабитися і зануритися в сон.

Спробуйте завантажити собі добірку монотонних звуків і слухайте їх перед сном на невеликій гучності. Це може бути звук серцебиття, шум пральної машини, пилососа, води тощо. Сконцентруйтеся на цьому звуці і відстороніться від думок.

За словами Тетяни Висоцької, найкращий спосіб швидко заснути — це тиша і трав’яний чай:

