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Що подарувати на день народження чоловікові: топ-10 ідей

23.07.2021

Що подарувати чоловікові на день народження —  це питання хвилює тисячі жінок щодня. Що подарувати коханій людині, якщо запас варіантів вичерпано, а до заповітної дати залишилося кілька днів? Топ-10 ідей оригінальних подарунків читайте далі в нашому матеріалі.

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Что подарить на день рождения мужу: топ-10 идей

День народження —  одне з найважливіших свят у житті кожної людини. Нам завжди хочеться порадувати близьких в цей день чимось особливим і незабутнім. Пропонуємо вам топ-10 варіантів неординарних подарунків до дня народження коханого:

Подарунковий набір для хобі

что подарить любимому на день рождения

Чоловіки дуже серйозно ставляться до своїх захоплень. Чи то колекціонування різнобарвних шкарпеток, чи то захоплення риболовлею. Кожен чоловік гідно оцінить турботу і увагу, з якими ви підготуєте подарунковий набір для хобі.

Для оформлення подарунка вам підійдуть як картонні коробки, так і дерев’яні з принтом на свій смак. Всередину можна покласти подушку з конфеті або інший наповнювач для подарункових коробок.

Наповніть коробку корисними і милими предметами для його хобі. Наприклад, якщо це захоплення космосом:

  • Коробочка шоколадних цукерок, оформлених у вигляді сонячної системи
  • Сертифікат на екскурсію в планетарій
  • Шкарпетки із зображенням космонавта
  • Настільний світильник «Зоряне небо»

Не бійтеся експериментувати!

Подарунок для любителів алкогольних напоїв

  • Для любителів винних напоїв:

Что подарить мужу на день рождения

Підберіть пляшку вина, щоб рік врожаю і рік народження іменинника збігалися. Доповніть її набором приладдя для вина. Або рамкою для винних пробок.

  • Для любителів слабоалкогольних напоїв:

Что подарить мужу на день рождения

Є безліч варіантів пивних напоїв з іменами. Кілька пляшок можна скласти в спеціальний дерев’яний ящик для пива.

  • Для любителів міцних напоїв:

Что подарить мужу на день рождения

Іменний келих під міцні алкогольні напої з охолоджувальним камінням. Або шейкер і все для приготування улюбленого напою.

Набір для любителів чаю та кави

Что подарить мужу на день рождения

Для любителів чаю або кави виберіть красивий і корисний подарунок.

  • Красива чашка, яка підходить під характер вашого коханого
  • Кава або чай
  • Сироп (смак на вибір)
  • Маршмеллоу в коробочці або будь-які інші солодощі
  • Варення в красивій святковій баночці
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Спа-подарунок

Что подарить мужу на день рождения

Порадуйте чоловіка незвичайним подарунком на день народження — спа-набором. У нього можна зібрати всі улюблені косметичні засоби для догляду, не обмежуючись стандартним гелем для душу і шампунем. Варіант невеликого спа-набору:

  • Рушник
  • Гребінець з натурального дерева для волосся та/або бороди
  • Мило з улюбленим ароматом
  • Скраб для тіла чоловічий
  • Лосьйон для тіла та обличчя
  • Помада або гель для волосся
  • Крем для рук
  • Ароматична свічка

Что подарить мужу на день рождения

Для володарів бороди і вусів можна додати в набір спеціальний шампунь і бальзам, масло і віск для догляду.

Емоції

Что подарить мужу на день рождения

Багато хто з нас забуває про своє хобі в метушні робочих буднів, відкладаючи в довгий ящик мрії і бажання. Якщо у вашого чоловіка є все необхідне, пропонуємо вам кілька ідей подарунків-емоцій.

  • Екстремальне водіння

Подаруйте сертифікат на кілька навчальних уроків екстремального водіння з інструктором. І реакція не забариться — чого тільки варті емоції від поліцейського розвороту!

  • Стрільба в тирі

Кожен чоловік в дитинстві грав у війну і уявляв себе на місці Арнольда Шварценеггера. Подаруйте йому незабутні емоції — стрільба по мішенях або літаючих тарілках. Заряд енергії та посмішка – забезпечені.

Набір для походу

Что подарить мужу на день рождения

Любителі риболовлі, полювання і відпочинку на природі гідно оцінять набір для походу. У нього можуть входити:

  • Намет
  • Місткий рюкзак
  • Спальний мішок
  • Каремат
  • Набір для барбекю
  • Набір похідного посуду

Подарунок для любителів спорту й активних уболівальників

Что подарить мужу на день рождения

Ваш чоловік не пропускає жодної гри улюбленої команди? Відвідує всі матчі?

Подаруйте чоловікові на день народження:

  • Сезонний абонемент на всі матчі улюбленої команди
  • Футбольну атрибутику — шарф, футболку, світшоти
  • Форму або екіпіровку із символікою клубу
  • Сувенірну атрибутику — значок, прапор, кухоль, брелок

Інструменти

Что подарить мужу на день рождения

Інструменти — необхідна річ в побуті. З хорошим набором по плечу будь-яке завдання. Часто чоловіки використовують їх не тільки вдома, а й у хобі. Ось такі набори стануть в нагоді будь-кому:

  • Набір викруток
  • Набір гайкових ключів
  • Шуруповерт
  • Ящик для зберігання інструментів

Майстер-клас

Что подарить мужу на день рождения

Можливо, ваш чоловік давно хотів чогось навчитися? Зараз на вибір є різноманітні майстер-класи:

  • Гончарне мистецтво
  • Масаж
  • Скелелазіння
  • Гастроуроки
  • Водіння
  • Майстер-клас з випічки

Дегустації

Что подарить мужу на день рождения

Не хочете готувати, але хотілося б в романтичній атмосфері провести вечір? Подаруйте на день народження гастровечір з дегустаціями. Це може бути:

  • Дегустація вин
  • Дегустація міцних алкогольних напоїв
  • Вечеря з безлімітним м’ясом
  • Дегустація сирів і м’яса

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Як бачите, здивувати свою половинку і подарувати незабутні емоції просто!

Джерело фото: сайт Pinterest

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