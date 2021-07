Кабачок — легкий і корисний продукт, у якому багато поживних мікроелементів. Млинці з кабачків готуються дуже просто, але при цьому мають цікавий смак і багато користі для організму. Пропонуємо покрокові рецепти млинців із кабачків від учасників «МастерШеф».

Інгредієнти:

Більше на тему: Домашній лимонад з апельсинів: рецепт приготування

Приготування:

Інгредієнти:

Більше на тему: Суп-пюре з кабачків: рецепт приготування

Приготування:

Інгредієнти:

Більше на тему: Кабачкова ікра на зиму: рецепт приготування

Приготування:

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.