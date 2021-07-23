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Млинці з кабачків: топ-3 рецептів приготування від учасників «МастерШеф»

23.07.2021

Кабачок — легкий і корисний продукт, у якому багато поживних мікроелементів. Млинці з кабачків готуються дуже просто, але при цьому мають цікавий смак і багато користі для організму. Пропонуємо покрокові рецепти млинців із кабачків від учасників «МастерШеф».

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Рецепт №1

Інгредієнти:

  • Половина середнього кабачка
  • Молоко – 1 скл.
  • Борошно – 2 скл.
  • Яйце – 3 шт.
  • Сіль – ч. л.
  • Цукровий пісок – ст. л.
  • Соняшникова олія – ​​3 ст. л.
  • Велика цибулина

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Приготування:

  1. Кабачок очищаємо, виймаємо насіння. Натираємо на дрібній тертці.
  2. Додаємо терту ріпчасту цибулю, чайну ложку солі та столову ложку цукрового піску.
  3. В окремій мисці збиваємо яйця.
  4. У тертий кабачок додаємо молоко і збиті яйця. Ретельно перемішуємо.
  5. Додаємо просіяне борошно вищого ґатунку. Виходить в міру рідке тісто.
  6. Щоб млинці не прилипали до сковорідки, додати олію.
  7. Млинці подаються гарячими, зі сметаною.

Рецепт № 2

Інгредієнти:

  • Кабачок – 450 г
  • Кефір – 300 г
  • Борошно – 350 г
  • Яйце – 4 шт.
  • Олія соняшникова – 1 ст. л.
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Петрушка
  • Вершкове масло

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Приготування:

  1. Кабачки натерти на дрібній тертці та віджати сік.
  2. Додати збиті яйця, сіль, кефір і посічену петрушку. Все перемішати.
  3. Додаємо поступово борошно, замішуємо негусте тісто.
  4. Додаємо олію. Перемішуємо і даємо постояти хвилин 20.
  5. Гарячу сковороду змащуємо олією.
  6. Формуємо млинець і смажимо з обох боків до золотистого кольору.
  7. Готовий млинець змащуємо вершковим маслом.

Рецепт № 3

Інгредієнти:

  • Кабачок – 450 г
  • Яйце – 4 шт.
  • Пшеничне борошно – 350 г
  • Кефір – 300 мл.
  • Соняшникова олія – ​​1 ст. л.
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Петрушка – 2 ст. л.
  • Сода – 0,5 ст. л.

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Приготування:

  1. Натріть на дрібній тертці кабачок і відіжміть з нього сік. Після цього додайте збиті яйця, кефір, подрібнену петрушку, посоліть і перемішайте масу.
  2. Додайте борошна стільки, скільки буде потрібно для досить рідкого тіста.
  3. Потім додайте олію, соду і перемішайте тісто. Залиште його на 20 хвилин.
  4. Розігрійте сковороду, змастіть її олією і випікайте млинці з обох боків до золотистого кольору.

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