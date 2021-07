Ніщо не освіжає у спеку краще ніж мохіто. Не дарма це один з найпопулярніших літніх коктейлів, без якого не обходиться жодна вечірка. Приготувати мохіто вдома дуже легко і просто. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко підготував рецепти смачного мохіто.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Як приготувати сорбет: топ-10 рецептів в домашніх умовах

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Домашні коктейлі для схуднення: рецепти корисних напоїв

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.