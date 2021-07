Плаття ― улюблений елемент у гардеробі багатьох модниць. З року в рік дизайнери експериментують з новими фасонами, стилями і вибором кольорів, пропонуючи нові варіанти. У сезоні літо 2021 у центрі уваги опинилися романтичні сукні, всипані квітковими бутонами і прикрашені рядями оборок, сексуальні варіанти, серед яких напівпрозорі фактури, моделі на тонких шлейках, сукні з несподіваними вирізами або акцент на лінії бра. Більше про трендові сукні сезону літо читайте просто зараз!

З настанням тепла хочеться наповнити свій гардероб всілякими квітковими сукнями. Цього літа є така можливість, адже в колекціях брендів відведена велика частина саме сукням, усипаним флористичним орнаментом ― від великих бутонів до дрібних польових розсипів. Valentino представили в цьому сезоні серію напівпрозорих квіткових суконь, які точно оцінять романтичні та чуттєві натури. Jason Wu показали більш практичний варіант повсякденної сукні з польовим візерунком ― дизайнер радить носити її в парі з трикотажним бралетом поверх сукні. Тим часом у колекції Carolina Herrera зробили ставку на драматизм, представивши чорні сукні з червоними бутонами тюльпанів.

Довжина міні підкорила модні подіуми цього сезону. Дизайнери масово віддали данину епосі нульових і вкоротили спідниці і сукні. Miu Miu запропонували миле плаття з бантом трохи вище талії, Giambattista Valli показав екстремально короткі сукні в техніці кроше, а David Koma зробили ставку на спокусливе біле міні, яке підійде для гучних літніх вечірок.

Плаття з тонкими шлейками сміливо можна вважати одним з найбільш сексапільних трендів цього сезону. Витончені бретельки, тонкі перемички і шлейки ще більше підкреслюють тендітність і витонченість жіночої фігури. Достатньо лише поглянути на колекцію Jacquemus ― і відразу виникає бажання придбати собі всі образи на тонких бретелях. У колекції Victoria Beckham вишукані бретельки ― єдине, на чому тримається шовкове елегантне плаття, а у Dion Lee весь образ складається з них і збірок, завдяки чому можна регулювати глибину вирізів.

Мінімалізм ― один з провідних трендів 2021 року. Багато брендів відмовилися від строкатих принтів, численного декору і складних силуетів на користь чистих ліній, лаконічного крою та природних відтінків. У колекціях дизайнерів значну нішу зайняли саме позачасові мінімалістичні сукні. Так, Sportmax показали образ, що імітує «другу шкіру», Boss зробили ставку на плаття-поло в довжині максі, а Bevza представили лаконічне плаття у відтінку айворі, в якому можна піти на розпис.

Напівпрозорі сукні цього літа обов’язково повинні з’явитися в гардеробі кожної модниці. Це може бути летке богемне плаття з довгим рукавом з ніжного шовку, як у колекції Alberta Feretti, складна slip-dress, надіта поверх прозорої сорочки, або ажурний образ з органзи Fendi, який дизайнер пропонує поєднати з контрастним боді і яскравими туфлями.

