Компот із черешні на зиму: покроковий рецепт приготування
22.07.2021
Навіть в консервованому вигляді черешня зберігає свої смакові якості та корисні властивості. Саме тому багато господинь поспішають заготовити соковиту літню ягоду на зиму. Редакція сайту STB.UA вже розповідала, як приготувати черешневе варення. А сьогодні ділимося рецептом освіжаючого компоту з черешні. Читайте у матеріалі, як зварити компот із черешні!
Приготування черешневого компоту вимагає мінімум зусиль і кулінарного досвіду. Із зазначеної кількості інгредієнтів вийде дві банки напою по 2 л.
Рецепт компоту з черешні
Складові:
- 1,5 кг черешні
- 350 г цукру
- 2,5 л води
Спосіб приготування:
- Черешню перебрати, очистити від листя і плодоніжок.
- В емальованій каструлі зварити сироп із цукру і води.
- Стерилізовані банки наповнити черешнею до плечиків і залити ягоди приготованим цукровим сиропом доверху.
- Банки з ягодами і сиропом помістити у широку каструлю з гарячою водою і прикрити кришками. Пастеризувати компот при 80 °С протягом 30 хв. Дістати з води і герметично закатати. Перевернути догори дном і дати охолонути у такому положенні.
Смачного!
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