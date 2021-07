Гороскоп на 23 липня 2021 року допоможе не помилитися під час прийняття важливих рішень. Кому потрібно зосередити всі сили на роботі, а хто може змінити своє життя? Читайте гороскоп на 23 липня від екстрасенсів СТБ.

Прекрасний день для ділових поїздок і знайомств із новими цікавими людьми. На самотніх представників знака цілком ймовірно чекає перспективне знайомство.

День підходить для того, щоб повністю змінити своє життя і зробити вчинок, на який ви давно не наважувалися. Ризикніть. Повернутися до минулого життя ви завжди встигнете.

Сьогодні прекрасний день, щоб зайнятися самоосвітою і підвищити свою кваліфікацію. Ви можете записатися на курси або просто почитати літературу. Головне ― не валяйтеся на дивані.

Сприятливий день для нових звершень. Зірки радять відмовитися від стандартного підходу до будь-якої справи і проявити винахідливість і фантазію. Не виключено, що ви зможете проявити свої таланти і здібності на найрізноманітніших рівнях.

Прекрасний день, який обіцяє вам дуже багато хорошого. Цілком ймовірно, ви отримаєте звістку, на яку так довго чекали. Поспішайте поділитися хорошими новинами з близькими людьми. Саме в них ваша сила.

Ідеальний день, щоб провести його зі своєю другою половинкою. І навіть неприємна новина, яку ви дізнаєтеся в другій половині дня, не зіпсує вам настрій.

Ваша проблема полягає в тому, що ви намагаєтеся здаватися, а не бути. Перестаньте туману пускати. Оточуючі це бачать. Саме тому у вас не виходить досягти бажаного результату.

Непростий день. Через вашу нетерпимість ви створюєте собі зайві проблеми. Спробуйте добре продумувати всі свої плани і вчинки. Так вам вдасться уникнути багатьох неприємностей.

Прекрасний день для занять спортом і подорожей. Є сенс переглянути своє харчування і віддати перевагу більш здоровим продуктам.

Небезпечний день. Є ризик отримати травму, то ж у дорозі проявіть особливу пильність. Також остерігайтеся незнайомців. Краще проведіть пасивний день на дивані.

День варто присвятити тільки роботі. Забудьте про спілкування з друзями. У вас повний завал. І якщо зараз не візьметеся його розгрібати, то, цілком ймовірно, втратите єдиний заробіток.

Сьогодні всі ваші плани підуть шкереберть. І жодні старання не зможуть на це вплинути. Зірки радять не намагатися щось змінити, а просто плисти за течією.

