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Місячний календар на серпень 2021: вдалі дні для будь-яких починань

21.07.2021

За допомогою місячного календаря можна дізнатися фази Місяця, а також визначити вплив небесного світила на стан організму. Володіючи всією цією інформацією, ви з легкістю зможете спланувати свій день і вибрати найкращий час для будь-яких починань, а також уникнути несприятливого результату. Читайте в нашому матеріалі місячний календар вдалих днів на серпень 2021 року, і нехай кожен ранок у вас починається з усмішки!

лунный календарь

Вдалі дні в серпні 2021 року

У серпні 2021 року буде досить багато вдалих днів, тож можна сміливо планувати і намагатися змінити своє життя на краще. Не сумнівайтеся, все у вас вийде. Особливо, якщо ви знаєте, що сприятливими в серпні будуть 1, 34, 67, 910, 1315, 1819, 21, 2425, 2831 числа. У цей час сміливо призначайте важливі зустрічі, ухвалюйте доленосні рішення, а також вступайте у шлюб і наважуйтесь на переїзд в інше місто або навіть країну.

Несприятливі дні в серпні 2021 року

А ось 2, 5, 8, 11, 16 і 22 серпня не рекомендується здійснювати жодних  важливих справ, бо вони, швидше за все, зазнають невдачі або не матимуть особливого успіху. Цей час краще присвятити відпочинку або приємному спілкуванню з друзями й родичами.

Нейтральні дні в серпні 2021 року

12, 17, 20, 23, 26 і 27 серпня нейтральні дні. Цей час краще присвятити плануванню і медитації.

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