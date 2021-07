Літо в самому розпалі. Енергії через край. Однак важливо правильно і грамотно її спрямовувати, щоб не потрапити в пастку невдач. За допомогою місячного календаря на липень 2021 року ви зможете дізнатися, які дні найсприятливіші для будь-яких починань. Детальніше — в матеріалі.

Серед найбільш вдалих днів у липні назбиралося кілька на початку місяця, в середині і наприкінці. А це означає, що у вас буде багато можливостей, щоб випробувати успіх та удачу. 1, 4―8, 11, 13―17, 20, 21, 27 і 31 липня — час для дій.

Серед несприятливих днів зібралося лише кілька дат. 2, 3, 9, 18 і 28―30 липня краще залягти на дно і не вдаватись до жодних дій, адже вони точно обернуться крахом.

А ось нейтральні дні відмінно підходять для планування: 10, 12, 19, 22―26 липня.

