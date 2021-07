Полуниця — одна з найсмачніших і найароматніших ягід. Хочете ласувати нею не тільки в літній період, а й холодними зимовими днями? Учасник «МастерШеф. Професіонали» Артем Кінаш знає, як заморозити полуницю правильно!

Для того, щоб правильно заморозити полуницю на зиму, варто врахувати кілька простих, але важливих правил.

Ягоди потрібно перебрати, залишивши тільки хорошу і тверду полуницю, після чого промити. Є думка, що не варто мити полуницю перед заморожуванням, але з купленим плодом так краще не експериментувати. Для того, щоб ягода не втратила свій смак та цілісність, мийте її швидко й акуратно. Прополосніть полуницю невеликими порціями у прохолодній воді, щоб не пошкодити ніжні ягоди. Після цього розкладіть полуницю на паперовому рушнику в один шар, залишивши її до повного висихання.

Чистим та сухим має бути також посуд для заморожування. Вам підійде пластиковий посуд, одноразові контейнери, а також поліетиленові пакети. Варто врахувати, що в процесі зберігання вони можуть порватися.

Для того, щоб заморозити полуницю правильно, зберігши її смак і форму, є кілька варіантів.

Перший спосіб заморозки полуниці. Відправте просушену полуницю в морозильну камеру на кілька годин, розклавши в один шар. Зробити це буде зручно в тарілці або на обробній дошці. Після того, як полуниця злегка заморозиться, дістаньте її і пересипте в контейнери або пакети. Такий крок допоможе зберегти її форму.

Другий спосіб заморозки полуниці. Якщо ви хочете зберегти солодкість та смак полуниці, можна додати трохи цукру або цукрової пудри. Попередньо відправте просушену ягоду на 1—2 години до морозильної камери. Після цього, укладаючи у посуд для тривалого зберігання, кожен шар ягоди посипте цукровою пудрою або дрібним цукром із розрахунку 200—300 г на 1 кг полуниці.

Третій спосіб заморозки полуниці. Також є варіант заморозки полуниці у перетертому вигляді. Суху і чисту ягоду за допомогою блендера доведіть до стану пюре. Отриману масу залийте у підготовлений посуд і відправте у морозильну камеру. Цукор ви можете додати відразу або ж потім — насолоджуючись ласощами у будь-яку пору року. Один з плюсів такого варіанту заморозки — для приготування полуничного пюре підійде не тільки тверда ягода, а й та, що вже пустила сік.

Тепер ви знаєте, як правильно заморозити полуницю. Ці прості поради дозволять вам у будь-який момент поласувати вітамінною і дуже смачною ягодою!

