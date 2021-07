Скільки магнітних бур чекає на нас у липні 2021? Як вони вплинуть на самопочуття людей? І, головне, що зробити, щоб звести негатив до мінімуму? Читайте в нашому матеріалі графік магнітних бур на липень 2021 року. І нехай вас завжди супроводжує прекрасне самопочуття і гарний настрій.

У липні 2021 року нас чекає всього три магнітні бурі. Однак не варто розслаблятися. Краще добре підготуватися і зробити все можливе, щоб у ці дні почуватися на всі 100.

Більше на тему: Сонячні та місячні затемнення 2021: коли і до чого готуватися

Отже, перша магнітна буря відбудеться 7 липня. Вона буде середньої сили, та, незважаючи на це, може згубно вплинути на метеозалежних людей. Щоб убезпечити себе від негативних наслідків, краще обмежити фізичні навантаження і більше відпочивати. Також варто звернути увагу на харчування: краще відмовитися від жирної їжі. А щоб упоратися зі спекою і поганим самопочуттям, варто пити побільше зеленого або трав’яного чаю.

А ось 15 липня буде магнітна буря великої інтенсивності. Гіпертонікам і людям, що мають проблеми з серцем, треба підготуватися до несприятливого дня і запастися необхідними ліками.

Остання буря відбудеться 29 липня. За своєю силою вона не така небезпечна, як попередня, проте розслаблятися не варто. Її вплив відчують усі метеозалежні люди. Можливі безсоння, нервові зриви і погане самопочуття. Також можуть загостритися хронічні захворювання. Тим же, хто страждає від стрибків артеріального тиску, необхідно уникати провокуючих чинників: кофеїнових напоїв і фізичних навантажень.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.