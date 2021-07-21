Дієтичні страви з кабачків: топ-5 варіантів приготування від учасників «МастерШеф»
21.07.2021
Кабачки — універсальний овоч. Які дієтичні страви з кабачків можна приготувати? У нашій добірці ви знайдете п’ять простих рецептів від учасників проекту «МастерШеф. Професіонали», завдяки яким ви приготуєте корисні та смачні страви. Покрокові рецепти дієтичних страв з кабачків читайте в матеріалі.
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Оладки з кабачків на пательні
Інгредієнти:
- молодий кабачок – 2–3 шт.
- куряче яйце – 1 шт.
- борошно – 2 ст. л.
- дрібно рублений кріп, петрушка – 1 ч. л.
- кінза – 1 ч. л.
- часник – 1 зубчик
- нежирна сметана – 20 г
- сіль перець
- рослинна олія
Приготування:
- Кабачки натерти на середній тертці, залишити в посудині для того, щоб виділився зайвий сік.
- Злити сік з кабачків, всипати борошно, вбити яйце, посолити, поперчити, додати трохи зелені та збити отриману масу.
- Розігріти сковороду, додати олію.
- Сформувати кілька невеликих оладок, викласти на сковороду, смажити з кожного боку до золотистої скоринки.
- Поки готуються оладки, можна приготувати сметанний соус: в сметану додати подрібнений часник (пропустити його через прес), злегка підсолити, додати подрібнену кінзу, все добре перемішати.
- Готові оладки подавати на стіл як в гарячому, так і в холодному вигляді, приправляючи їх сметанним соусом.
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Дієтичні рулетики з кабачків
Інгредієнти:
- кабачок – 250 г
- сирна маса несолодка 1% – 100 г
- часник – 1 зубчик
- кріп – 50 г
- сіль
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Приготування:
- Нарізати кабачок на тонкі пласти та посолити за смаком. Розстелити на деці пергаментний папір, викласти туди кабачки. Залишити в духовці при 180 °C на 10 хв., буквально до зарум’янювання.
- Приготувати заправку. Сир змішати з дрібно рубленим кропом, подрібненим часником та сіллю.
- Запечені кабачки витягти з духовки та остудити, після чого на край кожної пластинки викласти по 1 ч. л. начинки. Скручувати з кабачків рулетики.
Кабачкові мафіни в мікрохвильовці
Інгредієнти:
- вівсяні висівки – 2 ст. л.
- курячі яйця – 1 шт.
- м’якоть кабачка – 30 г
- молоко маложирне – 2 ст. л.
- сода або розпушувач для тіста – 1 г
- дрібка солі
Приготування:
- Спочатку потрібно підготувати кабачок. М’якоть овоча натерти на дрібній тертці та на 3–5 хвилини залишити в мікрохвильовці, щоб овоч став м’яким.
- В окремій чаші збити міксером до пишної піни яйце, додати сіль, висівки, молоко, кабачки та розпушувач.
- Все перемішати, викласти в чайну чашку або вузьку форму для мікрохвильовки.
- Випікати мафін в мікрохвильовці 1,5–2 хвилини.
Суп-пюре з кабачків
Інгредієнти:
- кабачок – 3 шт.
- картопля – 4 шт.
- цибуля – 1 шт.
- корень селери – ½ шт.
- томатна паста – 30 г
- соняшникова олія – 1 ст. л.
- вода – 1 л
- сіль, спеції
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Приготування:
- Картоплю очистити, нарізати кубиками, залити водою, посолити й поставити на вогонь.
- Кабачок, цибулю та селеру нарізати невеликими шматочками. На розігрітій з олією сковороді пару хвилин протушкувати цибулю, потім додати селеру, протушкувати ще 5–7 хвилин на повільному вогні.
- Викласти кабачки, посолити. Протушкувати 3–4 хвилини, додати томатну пасту та спеції. Чудово підійдуть коріандр, сушений часник, мускатний горіх, чорний перець, кмин. Гасити до готовності.
- Коли картопля буде готова, додати в каструлю тушковані овочі. Прокип’ятити на повільному вогні 2–3 хвилини, пюрувати блендером і кип’ятити ще 5 хвилин.
Дієтична кабачкова ікра
Інгредієнти:
- кабачок – 3–4 шт.
- морква – 2–3 шт.
- ріпчаста цибуля – 2–3 шт.
- перець болгарський – 2–3 шт.
- соняшникова олія – 1 ст. л.
- сіль, спеції за смаком
Приготування:
- Моркву, кабачки та перець почистити, нарізати невеликими шматочками.
- Моркву кинути в киплячу воду й варити 15–20 хвилин, після чого додати кабачки та перець. Варити ще 15 хвилин. Води має бути рівно стільки, щоб вона покривала овочі, не більше. Якщо її занадто багато, варіть овочі з відкритою кришкою — так зайва рідина буде поступово випаровуватися.
- Цибулю нарізати півкільцями й протушкувати на розігрітій олії 5–7 хвилин. Додати його до варених овочів, посолити, додати спеції.
- Подрібнити все блендером і повернути на вогонь. На слабкому вогні з відкритою кришкою випаровувати ікру близько 40 хвилин, час від часу помішуючи.
Смачного!
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