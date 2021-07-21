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Бананове морозиво: рецепт в домашніх умовах від учасника «МастерШеф»

21.07.2021

Бананове морозиво стане улюбленим літнім десертом всіх ласунчиків, а також прихильників правильного харчування. До складу цього морозива входять тільки банани, горіхи та вершки, а значить, його дуже просто приготувати в домашніх умовах. А якщо взяти саме кокосові вершки, то такий десерт оцінять навіть вегани. Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт бананового морозива від суперфіналіста «МастерШеф. Професіонали»  Юри Негрича і насолоджуйтеся неперевершеним смаком цього низькокалорійного десерту.

банановое мороженое

Інгредієнти:

  • банани — 3 шт.
  • вершки нежирні (або кокосові) — 100 мл
  • горіхи — за смаком

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Спосіб приготування:

  1. Очистіть банани від шкірки та наріжте на великі кружечки.
  2. Викладіть банани в силіконову форму або пластиковий контейнер та поставте в морозилку на 2—8 годин.
  3. Перекладіть заморожені банани у блендер, додайте горіхи та подрібніть.
  4. Додайте вершки та ще раз збийте масу блендером.
  5. Викладіть морозиво у креманки та прикрасьте за смаком горіхами, ягодами, шоколадом, кокосовою стружкою тощо.

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