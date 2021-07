Стильне взуття ― головна слабкість будь-якої модниці. Особливо влітку, коли так і хочеться продемонструвати світові всю свою красу. Та що робити, коли ти губишся в модних тенденціях? Які моделі взуття вибрати? Не сумуй, а швидше читай наш матеріал. Редакція STB.UA дібрала найтрендовіше взуття сезону літо 2021. Усе, щоб жоден принц на білому коні не проскакав повз таку красу.

Більше на тему: Мода 2021: які принти в тренді цього літа

В’єтнамки в кожного з нас асоціюються з пляжним відпочинком. Однак у сезоні літо 2021 цей елемент гардеробу дизайнери трохи змінили. Щоб бути в тренді, вибирайте моделі зі шкіри або поліуретану. А що? І практично, і красиво!

У минулих сезонах усі модниці красувалися на вулицях у взутті з квадратним носком. Однак у сезоні літо 2021 в моду знову повертаються гостроносі моделі. І неважливо, яке саме взуття це буде: туфлі чи босоніжки, з перетинками, шнурками чи зовсім без нічого. Головна умова ― гострий носок.

Найактуальніше та найтрендовіше взуття сезону літо 2021 ― плетені сандалі, зроблені з джгутів, канатів або мотузок. І хоча таке взуття миттєво відправляє вас на пляж, цього літа можна не соромитися і сміливо взувати його на вулиці мегаполісів.

Більше на тему: Манікюр на літо 2021: тренди

Ще один must have сезону літо 2021 ― взуття з ремінцями. Дайте волю фантазії. Вибирайте ніжні босоніжки з безліччю плетінь. Єдина умова ― нейтральні тони. Таке взуття прекрасно подовжить ваші ноги і зробить їх більш витонченими. До того ж ремінець із перетинкою прекрасно підкреслить тендітність щиколотки.

Так-так, вам не здалося. Вона повертається на модний Олімп і планує затриматися на кілька сезонів. Тільки якщо раніше були актуальні моделі з корковою платформою, то в сезоні літо 2021 варто віддати перевагу взуттю з атласу, шкіри або з анімалістичним принтом.

Мініатюрний і витончений kitten heel уже встиг завоювати популярність серед усіх прихильниць світу моди, практично витіснивши високі шпильки на другий план. Комфортні мюлі або човники на низьких підборах ― що може бути краще в сучасному спекотному місті. Тут вам і комфорт, і краса в одному флаконі.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.