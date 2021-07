Місячний календар стрижок на серпень 2021 року допоможе вам грамотно підійти до зміни зачіски. Щоб добитися ідеального результату і не нашкодити волоссю, потрібно враховувати фазу Місяця в серпні 2021 року. У нашому матеріалі ви дізнаєтеся, в які дні серпня можна сміливо стригтися.

Влітку особливо сильно хочеться експериментувати. Легкі сукні, човники, плетені сумки і капелюхи зобов’язують кожну дівчину задуматися, а чому б не прикрасити свій образ новою зачіскою? Однак варто пам’ятати, що на стан вашого волосся впливає Місяць.

9, 10, 11, 12, 18, 19, 21 і 28 число.

У наступні дні краще утриматися від стрижок і тонування: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 і 31 серпня.

