Як зробити перестановку в кімнаті: 5 головних правил

Як зробити перестановку в кімнаті так, щоб все вийшло? Адже літо ідеально підходить для того, щоб оживити своє житло. У багатьох меблевих і декорних магазинах в цей час знижки, тому зробити це можна навіть з мінімальним бюджетом. Читайте в матеріалі 5 головних правил перестановки в кімнаті.

Щоб все вийшло ідеально, потрібно намалювати схему розташування меблів у кімнаті. Для цього проведіть заміри. Дізнайтеся довжину і ширину вашої кімнати, а також параметри меблів, щоб все стало на свої нові місця. Щоб не вимірювати все рулеткою, можете вдатися до допомоги технічного паспорта квартири, а для меблів – розмірів, зазначених на упаковці.

Краще не пропускати цей пункт, щоб потім не переставляти меблі десять разів з місця на місце.

Для початку краще очистити приміщення від меблів взагалі, щоб потім поглянути свіжим поглядом на ситуацію. Наприклад, всі пуфики, столи і маленькі крісла найкраще винести, щоб мати можливість пересувати важкі і громіздкі меблі.

Можливо, після цього вам не захочеться заносити все назад і ви вирішите, що без цього стільця в горошок кімната виглядатиме краще. Адже звичайна перестановка це добре, але не ефективно. Позбавтеся від того, що вам не подобається або порядком набридло. Це дасть житлу нове дихання.

Після того, як ви винесете з кімнати меблі, ви можете знайти багато пилу, який весь цей час ховався від ваших очей. Обов’язково проведіть генеральне прибирання, щоб після того, як ви заповните простір, вам не довелося знову все рухати і піднімати.

Обов’язково обговоріть з мешканцями кімнати, що для них найважливіше в перестановці. Адже всім повинно бути зручно і комфортно в новому просторі. Якщо ви живете самі, то подумайте, як зробити так, щоб вам зручно було і працювати, і відпочивати в новому приміщенні.

Врахуйте, що ставити диван поперек кімнати буде не найкращим рішенням, адже він, швидше за все, буде заважати доступу до всіх інших об’єктів. А за законами дизайну відстань між двома диванами має бути не меншою ніж 1 метр 10 сантиметрів.

Також зверніть увагу на освітлення в кімнаті. Адже якщо робочий стіл буде стояти далеко від вікна, то ваші очі швидко втомляться і ви не помітите, як зір почне псуватися. Проконтролюйте кожну зону в кімнаті на комфортність освітлення. Якщо вас щось збентежило, краще усуньте помилку пересунувши або, можливо, купивши і поставивши в потрібну зону джерело світла.

Пересунути диван або ліжко це, звичайно, добре, але саме маленькі дрібниці впливають на ваш настрій і атмосферу в домі. Щоб кімната здавалася дійсно оновленою, купіть незвичайних дрібниць і красивих деталей, які її прикрасять.

Наприклад, ви можете повісити на стіну картину з надихаючими словами, або покласти на диван багато подушок контрастного кольору (до речі, щоб не купувати нові подушки, можна обзавестися тільки новими наволочками). Також затишну атмосферу допоможуть створити свічки або пледи. У холодну пору ви скажете собі за це «спасибі».

