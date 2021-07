Гороскоп на 21 липня 2021 року допоможе не помилитися під час прийняття важливих рішень. Кому потрібно тримати язик за зубами, а хто може приємно провести вечір у хорошій компанії? Читайте гороскоп на 21 липня від екстрасенсів СТБ.

Першу половину дня варто присвятити діловим зустрічам і переговорам. А ось після обіду краще зайнятися рутинною роботою і побутовими питаннями.

Прекрасний день, який порадує Тельців яскравими приємними подіями. Ви можете зустріти давнього знайомого, з яким не бачилися кілька років. Вечір проведіть вдома в тиші.

День необдуманих вчинків. Багато Близнюків схильні піддаватися швидкоплинним поривам, говорити і робити перше, що спадає на думку. Однак це небезпечний шлях, який може призвести до проблем і непорозумінь. Тож будьте уважні.

Іноді ви буваєте занадто прямолінійні. Через це часто ображаєте близьких людей. Зірки радять більше прислухатися до слів оточуючих. Їхня думка теж має право на існування. Навіть якщо ви з нею не згодні.

Неоднозначний день. Вранці ви будете дуже погано себе почувати. Однак вже після обіду сили з’являться і виникне багато хороших ідей, які вам захочеться реалізувати. Не зупиняйтеся на досягнутому. Тільки вперед.

Чудовий день, який порадує вас невипадковими збігами. Якщо зумієте правильно і вчасно скористатися моментом, зірвете справжній куш.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на липень 2021 року від Хаяла Алекперова

Прекрасний день, який варто присвятити спілкуванню зі своєю сім’єю. Ви так давно не гуляли разом. То ж похід в кіно або на прогулянку в парк буде вельми до речі.

Ви дуже вразливі. Через це багато додумуєте, а потім ходите і страждаєте. Не варто робити поспішних висновків. Дійте тільки тоді, коли в цьому є пряма необхідність.

Не відкладайте надовго важливі справи та серйозні розмови. Перша половина цього дня може бути дуже плідною. Якщо ви вчинете правильно, то знайдете відповіді на запитання, які раніше заводили вас у глухий кут.

Сьогодні зірки радять мінімізувати спілкування з людьми. Через погане самопочуття ви навряд чи зможете зробити щось хороше. Тож краще зосередьтеся на своєму здоров’ї. Багато відпочивайте і не нервуйте.

Прекрасний день для зустрічей із друзями і родичами. Ось їм якраз ви зможете вилити свою душу. Хто знає, можливо, вони підкажуть, як вирішити ваші проблеми.

Сьогодні зірки радять Рибам стримувати свої емоції. Ви занадто вразливі і через це можете наламати дров. Як наслідок ― сварки та конфлікти з близькими людьми.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.