З настанням літа багато дівчат залюбки позбуваються від головних уборів, добряче втомившись від теплих зимових шапок. Але справжні модниці, навпаки, тільки починають закуповуватися модними в новому сезоні капелюхами і кепками, знаючи, що аксесуари – це важливі елементи стильного образу.

Кепки підходять для спортивного і ділового стилю, це залежить від дизайну моделі. Завдяки своїм комбінаторним якостям кепка ходить в улюбленцях у багатьох модельєрів, і літо 2021 не обійдеться без цього головного убору.

Які ж кепки варто нести в примірювальну, а які – залишити на стелажі магазину? Важливий матеріал кепки. Не варто плутати кепку і бейсболку. Друга – це спортивна кепка з легкого матеріалу, а перша може бути в будь-якому стилі, починаючи від класичного.

Модні цього літа кепки: шкіряні або з твіду; об’ємні і високі; з основою у вигляді берета (такий симбіоз кепки і берета зі світлої шкіри – хіт сезону!); у стилі ретро. Створюючи модний лук із кепкою, потрібно обов’язково пам’ятати про загальні меседжі вбрання. Не випадково в моді саме ретро-тема. Вибираючи кепку в жокейському стилі, треба будувати образ, спираючись на жокейське обмундирування: чоботи до колін, вузькі лосини, коротка куртка.

Не кожна модниця погодиться добирати вбрання під головний убір, а з ковбойським капелюхом інакше ніяк. Адже він є занадто великим акцентом в образі. Ковбойський капелюх – із широкими загнутими полями, увігнутою тулією, прикрашена ремінцями і пряжками – вимагає уваги в доборі одягу та аксесуарів.

Із нею ідеально поєднуються: окуляри-авіатори; джинсові шорти і джинси; білі блузи та майки; ремені; ковбойські чоботи і черевики в стилі мілітарі. З таким капелюхом можна створити не тільки образ ковбоя, а й образ дівчини ковбоя. Для цього потрібно поєднувати ковбойський капелюх із коротким літнім сарафаном – білим або в квіточку, взуття – або ковбойські чоботи, або сандалі чи босоніжки без підборів.

Багато модних будинків показали реперські бейсболки, бейсболки з логотипами спортивних команд і незвично принтовані.

Топ модних бейсболок: хіп-хоп моделі – з прямим круглим козирком; шкіряні з великим контрастним написом; з принтом у вигляді квітів або космосу.

Капелюхи повернулися на подіум ще в осінньо-зимових колекціях і залишилися до літа. Літні широкополі капелюхи відрізняються від осінніх колірною гамою і шириною полів. Один з найцікавіших трендів 2021 року – капелюхи з крисами. Якщо осінні моделі були максимально закриті, з великими крисами, темних тонів, то в літніх криси трішки звузилися, а кольори стали насиченішими і яскравішими. У моду повернулися стрічки, схожі на широкі різнокольорові шарфи, зав’язані так, щоб кінці звисали з капелюшка.

Носять такі головні убори з пальтом або плащем, матеріал для їх виготовлення – фетр, до якого ідеальне взуття – човники або витончені ботильйони. Наймодніший образ із крислатим капелюхом: плаття в стилі 50-х (силует new-look), пальто-кокон, колготи «в цятку» (принт «полька дот»), човники з гострим носком або балетки, сумочка строгих форм.

