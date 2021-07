Марина Боржемська розповіла, як вживати менше цукру

Цукор часто називають білою отрутою. І не дивно, адже саме через солодке наш організм страждає і, як наслідок, дарує нам кілька зайвих кілограмів. Але чи можна відмовитися від шкідливого продукту? І якщо так, то як правильно це зробити? Нам допоможе розібратися тренерка проєкту «Зваженi та щасливі» Марина Боржемська. Детальніше читайте в матеріалі.

На думку Марини Боржемської, не варто різко обмежувати себе у вживанні солодкого. Потрібно поступово зменшувати вживання всіх рафінованих цукрів, штучних підсолоджувачів і сиропів із високим вмістом фруктози. У вас не повинно бути цукру під рукою, щоб вона до нього не тяглася.

Переконайтеся, що ваш сніданок багатий на білок. Протеїни допомагають підтримувати баланс цукру у крові і приглушують тягу до солодкого. Наприклад, один із улюблених варіантів — яйця з овочами і авокадо, вівсянка і/ або грецький йогурт із ягодами і корицею.

Дуже важливо харчуватися збалансовано, не забувати і не нехтувати складними вуглеводами, які дають довгострокову енергію, а не короткочасну, як це відбувається з солодким.

Як тільки у вас прокидається бажання замовити в ресторані десерт або придбати на обід мигдальний круасан, спробуйте зробити кілька ковтків води. Можна з лимоном (якщо у вас немає підвищеної кислотності). Можливо, у вас просто спрага, а не голод.

З’їжте фрукти, ягоди, шматочок сиру, горіхи, варене яйце. Перекус повинен становити 100-150 грам. Але не можна неконтрольовано їсти все підряд. Це повинен бути один перекус, а не постійне під’їдання.

Марина Боржемська впевнена: якщо зменшити кількість вживання цукру, тяга до нього зменшиться. Поступове відвикання призведе до того, що навіть злегка солодкі продукти і страви будуть до смаку.

