Марина Боржемська розповіла, як вживати менше цукру

Цукор часто називають білою отрутою. І не дивно, адже саме через солодке наш організм страждає і, як наслідок, дарує нам кілька зайвих кілограмів. Але чи можна відмовитися від шкідливого продукту? І якщо так, то як правильно це зробити? Нам допоможе розібратися тренерка проєкту «Зваженi та щасливі» Марина Боржемська. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: Марина Боржемська розповіла про користь рослинного молока

Як вживати менше цукру

Відмовитися від прямого цукру

На думку Марини Боржемської, не варто різко обмежувати себе у вживанні солодкого. Потрібно поступово зменшувати вживання всіх рафінованих цукрів, штучних підсолоджувачів і сиропів із високим вмістом фруктози. У вас не повинно бути цукру під рукою, щоб вона до нього не тяглася.

Віддати перевагу сніданкам, які багаті на білок

Переконайтеся, що ваш сніданок багатий на білок. Протеїни допомагають підтримувати баланс цукру у крові і приглушують тягу до солодкого. Наприклад, один із улюблених варіантів — яйця з овочами і авокадо, вівсянка і/ або грецький йогурт із ягодами і корицею.

Грамотне вживання вуглеводів

Дуже важливо харчуватися збалансовано, не забувати і не нехтувати складними вуглеводами, які дають довгострокову енергію, а не короткочасну, як це відбувається з солодким.

Вода з лимоном

Як тільки у вас прокидається бажання замовити в ресторані десерт або придбати на обід мигдальний круасан, спробуйте зробити кілька ковтків води. Можна з лимоном (якщо у вас немає підвищеної кислотності). Можливо, у вас просто спрага, а не голод.

Перекус об 11:00 або о 16:00

З’їжте фрукти, ягоди, шматочок сиру, горіхи, варене яйце. Перекус повинен становити 100-150 грам. Але не можна неконтрольовано їсти все підряд. Це повинен бути один перекус, а не постійне під’їдання.

Більше на тему: Марина Боржемська розвіяла найпопулярніші міфи про жири

Марина Боржемська впевнена: якщо зменшити кількість вживання цукру, тяга до нього зменшиться. Поступове відвикання призведе до того, що навіть злегка солодкі продукти і страви будуть до смаку.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.