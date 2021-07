Гороскоп на 20 липня 2021 допоможе не помилитися під час прийняття важливих рішень. Кому варто присвятити весь час роботі, а хто має наважитися на відверту розмову? Читайте гороскоп на 20 липня від екстрасенсів СТБ.

Якщо ви хочете досягти успіхів, не варто розповідати про свої плани стороннім. Навіть із близькими цю тему обговорювати не потрібно. Інакше є велика ймовірність того, що все піде шкереберть.

Ви завжди намагаєтеся всім допомогти. Однак вам варто пам’ятати, що робити це потрібно не на шкоду собі. Подбайте, в першу чергу, про свій власний добробут.

Щоб досягти бажаного результату, потрібно вірити у свої сили. Ви все зможете. А якщо сумніваєтеся, попросіть допомоги у близької людини. Особливо, вам потрібна моральна підтримка.

Ви багато чого досягли останнім часом. Настав час делегувати половину своїх обов’язків підлеглим. Вільний час краще присвятіть сім’ї.

Замість того, щоб дивитися на успіхи інших, спробуйте зосередитися на своїх завданнях. Тільки так ви зможете досягти бажаного результату.

Для того, щоб зберегти гармонійні відносини зі своїми домочадцями, не варто приховувати від них важливу інформацію. Пам’ятайте: все таємне рано чи пізно стає явним. І ось тоді скандалу точно не уникнути.

Сьогодні вам варто тримати свій язик за зубами. У вашому оточенні є люди, які зливають всі ваші таємниці ворогам. Знайдіть негідника!

Сьогодні зірки радять відмовитися від різного роду інтриг і зосередити свою увагу на виконанні посадових обов’язків. Інакше вас пожурить начальство і позбавить премії.

Якщо ви хочете, щоб близькі вам довіряли, не обговорюйте їх за спиною. Таку підлість не прощають. До того ж зайві конфлікти на тлі безгрошів’я вам зараз ні до чого.

Зірки радять увесь день присвятити вирішенню побутових питань. Їх накопичилося чимало. Якщо вас ввечері запросять на прогулянку, краще відмовтеся. Здоровий сон потрібніший.

Ви працювали в поті чола досить довго. Прийшов час побалувати себе невеликими подарунками. То ж сміливо біжіть до магазину й придбайте собі кілька обновок. Ви заслужили.

Якщо у вас з коханою людиною є деякі недомовки, то сьогодні ― ідеальний день для відвертої розмови. З’ясуйте все, що вас хвилює. Тільки так ви зможете вийти на новий рівень.

