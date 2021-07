Як продуктивно провести тиждень? На що варто звернути увагу всім знакам зодіаку? Читайте гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня 2021 року в нашому матеріалі.

Цього тижня Місяць буде позитивно налаштований до вашого знаку. Ваше серце б’ється трохи швидше, а все тому, що вас наповнює позитивна енергія. Куди б ви не йшли, ви завжди зустрінете любов. Раптово виникне захоплюючий невимушений флірт. Це стосується і тих, хто давно в парі, а також тих, хто досі не зустрів своє кохання. Сімейні знаки внесуть в особисте життя нові емоції і фарби.

Правляча планета допомагає вашому знаку зодіаку в сфері кар’єри. Це дає імпульс. Це допоможе вам домогтися успіху в роботі до середини тижня. А планета Марс полегшить вам прийняття рішення. Те, що тягнеться вже давно, нарешті має відбутися.

Позитивна енергія партнера розкриє ваші таланти. У той же час ви отримаєте симпатію з боку керівництва, а все завдяки своїй сильній харизмі. Тому що Плутон чарівним чином підсилює вашу ауру. Від бажання нових покупок буде відмовитися складно.

Кохання — це не тільки те, що людина бачить, чує або може зрозуміти. Це зовсім інший світ. Тепер ви маєте більш легкий доступ до пізнання себе, своїх почуттів. Не бійтеся бути відкритим. Вас точно ніхто не має наміру обманювати. Говоріть про те, що хотіли б змінити, і вас обов’язково почують.

З вівторка ви будете дуже сильними і зможете випромінювати спонтанну рішучість. Це притягує інших людей, як магніт. Вони відчувають себе у безпеці поряд із вами. Вчиняючи так, ви заробляєте неймовірний авторитет. Але не беріть на себе занадто багато. До п’ятниці з’явиться ризик схибити.

Хтось навмисно хоче підірвати вашу впевненість. Рідні допоможуть вам вислизнути з панцира і показати світу, хто ви насправді. Поговоріть на початку тижня з близькими, вони точно допоможуть вам знайти рішення всіх своїх проблем. А ось в особистому житті на вас чекають різкі зміни. Чи на краще вони? Все залежить від вас.

Ви насолоджуєтеся тишею і спокоєм. У вас особливо цікава харизма, яку добре сприймають інші. Якщо ви все ще самотні, то можете бути зачаровані несподіваною зустріччю. А якщо ви давно в сімейних стосунках, то знайте, що саме меланхолія дозволяє відчувати партнера на всі 100%.

Ви сяєте життєрадісністю і оптимізмом. Цього тижня за завісою радості і безтурботного життя ви можете втратити важливу деталь. Не ігноруйте прохання. Це можуть бути чистої води перевірки, чого ви варті. Також не бійтеся говорити, що думаєте. Відстоюйте свою позицію.

Цього тижня ви все частіше будете зустрічати людей, які вам відповідають, які вас доповнюють. Важливо тільки, щоб ви підходили до інших відкрито і без упереджень. Досить оціночно судити. У суботу слідкуйте за своїми цінними речами.

Чим би ви не займалися, ви робите це з величезним ентузіазмом. І це обов’язково винагороджується. Важливо, щоб ви час від часу приймали допомогу, якщо це необхідно. Ваші сили закінчуються. Якщо не хочете до кінця тижня злягти з перевтомою, то делегуйте обов’язки.

Ви розквітаєте, зносите людей своєю енергією і рішучістю. Тільки хтось хоче вас розсердити! Просто проявіть холоднокровність. Не дозволяйте іншим грати на ваших емоціях. Це ризиковано, адже у четвер ви зможете або втратити свою репутацію, або довести, що ви мудра і сильна людина.

Місяць наполегливо попереджає вас не гнатися за ілюзіями. Найкраще, щоб ви весь тиждень тримали себе в руках і об’єктивно оцінювали ситуацію. Будь-які пропозиції, які здаватимуться вигідними, варто відхилити. Витримайте паузу. Вам точно не варто укладати угоди і започатковувати нові проєкти до неділі.

