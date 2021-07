Що обіцяють зірки на 19 липня — знають астрологи. Якщо ви хочете впевнено і успішно розпочати понеділок, тоді читайте гороскоп на 19 липня 2021 року в нашому матеріалі.

Ви випромінюєте природну переконливу впевненість. Тому сьогодні вам легко домовитися зі співробітниками, керівництвом або партнерами.

Закоханість допомагає виконувати будь-яку роботу набагато веселіше. Ви інстинктивно все робите правильно і знаходите масу плюсів.

Сьогодні ви самі собі ускладнюєте життя. Неможливо задовольнити високі вимоги, які ви пред’являєте до себе та оточуючих.

Використовуйте свої сильні сторони. Не кажіть зайвого. Постарайтеся в потрібну хвилину промовчати.

Вечір чудово підходить для медитації. А вам це вкрай необхідно, адже емоції зашкалюють. Здається, що ось-ось і ви вибухнете.

Ви підкорюєте серця своєю розслабленою манерою спілкування. З вами хочеться говорити, вам хочеться довіряти. Завоюйте симпатію головної людини, а все інше прийде саме.

Сьогодні Місяць втілює в життя ваші художні таланти. Це допоможе придбати гарну річ, яка прослужить довго. Або ж обдумати перестановку вдома.

Місяць зараз створює майже ворожу атмосферу. Ретельно подумайте, чи дійсно ви хочете зачепити делікатну тему.

У вас є дипломатичні здібності і ви вмієте передавати їх іншим. Спробуйте поговорити сьогодні з партнером і обговорити все те, що вас довгий час не влаштовує.

Дайте своїм ідеям трохи часу і місця, і вони можуть перетворитися на багатообіцяючий проєкт.

Не дозволяйте поганому настрою інших людей впливати на вас. Пам’ятайте, сьогодні вас оточують заздрісники і недоброзичливці.

Ваша сила — це ваша чуйна поведінка. Куди краще бути доброзичливим, ніж ганятися за будь-якими рекордами.

