Читайте астрологічний прогноз на 18 липня 2021 року, аби продуктивно провести цей день. Детальніше — в матеріалі.

Нові зустрічі або побачення? Це вас трохи бентежить. Але настав час згадати, що ви можете все. Ба більше, що ви чарівні та привабливі.

Вам важко домовитися про зустрічі. Знову і знову все зривається. Безумовно, це вас дратує. Здається, настав час ставити ультиматум.

Ви давно не були такими буйними, роздратованими. Час привести емоції та думки до ладу. Вам допоможуть медитація, шопінг або денний сон.

Сьогоднішні зустрічі можуть бути відкладені або повністю скасовані. Тому підстрахуйте себе іншими планами.

Ніхто не зможе переспорити вас сьогодні. Здалеку відчувається запах смаженого. Хтось прагне скандалу і з’ясування стосунків. Однак пам’ятайте, ви вийдете переможцем.

Уникайте спокуси накинутися на холодильник. Ви дали собі установку, а значить час працювати над своєю силою волі.

Сьогодні дуже висока ймовірність того, що деякі речі повністю вийдуть із ладу. Тому намагайтеся зайвий раз не експлуатувати свою техніку.

З цього моменту справи налагоджуються, хочеться вийти на вулицю і насолодитися сонцем. Тому приділіть день для прогулянки або відвідування пляжу.

Тримайтеся подалі від великих покупок. Бізнес-проєкти також можуть зупинитися або провалитися.

Сьогодні Козероги сміливо можуть довіряти своїй інтуїції. Повірте, якщо здасться, що десь помиляєтеся, то неодмінно припиняйте рухатися в цьому напрямку.

Ви повністю поглинені художньою діяльністю, чи то малювання, рукоділля або прикраса інтер’єру. Скористайтеся цим натхненням сьогодні.

Не поспішайте приймати рішення, час ще є. Коли отримаєте знак від всесвіту, ви відразу підете правильним шляхом. Звертайте увагу на числа.

