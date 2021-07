Коли в родині з’являється дитина, звичайнісінька поїздка на курорт стає справжнім випробуванням. Що необхідно взяти з собою, якщо ви подорожуєте з дітьми, які ліки повинні бути у вашій дорожній аптечці та як розважити дитину в дорозі – розказала актриса серіалу «Джованні» Катерина Варченко.

На море діти загартовуються, отримують заряд сонячної енергії та в результаті менше схильні до хвороб. Тому дуже важливо не боятися брати дитину з собою на відпочинок. А щоб подорож не перетворилася на муку, обов’язково продумайте всі деталі.

Більше на тему: На автобусі до Європи: розклад і вартість для українців

Вибирати країну для подорожі необхідно залежності від сезону. Восени відвідайте країни холодної Європи – Німеччину, Австрію, північ Франції, Бельгію. На зимові канікули, якщо ваша дитина захоплюється спортом, то поїздка до Фінляндії буде ідеальним варіантом. Навесні оберіть подорож півднем Франції, Сербією, в якій дуже смачна їжа і доброзичливі люди. В цілому вся Європа навесні прекрасна і цікава для дітей шкільного віку. Влітку чудовий період, щоб відпочити в нашій країні. У липні-серпні погостюйте на дачі у бабусі, сходіть в похід, в ліс по гриби, а в червні для відпочинку на морі виберіть Грецію, Іспанію і Кіпр. З маленькими дітьми не рекомендовані тривалі перельоти. Не забувайте, що подорож із зими в літо може позначитися на акліматизації не тільки дитини, а й дорослого, тому остерігайтеся значних перепадів температури.

Місяць-півтора найоптимальніший термін для відпочинку. У зв’язку з тим, що кожен організм реагує на зміну клімату по-різному, найкращим варіантом буде організувати тривалу подорож, щоб не втрачати велику частину свого часу на переакліматизацію організму.

Те, як дитина переносить політ або дорогу в поїзді, безпосередньо залежить від її тривалості. Обов’язково розкажіть якісь цікаві факти про те місце, куди ви прямуєте. Час в дорозі дає вам прекрасну можливість поспілкуватися зі своєю дитиною, підготувати її до майбутніх подорожей і зацікавити новим місцем. Для тривалої дороги підготуйте заздалегідь завантажені мультфільми та ігри на планшеті. На сьогоднішній день великі авіакомпанії можуть надати вам набір дитячих розважальних ігор або ж в сидіннях вже вбудовані екрани для кожного пасажира, але будьте готові до всього і приготуйте запасний варіант.

Для початку варто налаштувати дитину на позитивну хвилю, піднести майбутню поїздку як свого роду пригоду, а старших діток ретельніше ввести в курс справи з метою розвитку їхнього кругозору – досить буде назви країни, її столиці, а при бажанні і декількох слів на місцевій мові. У дітей хороша пам’ять, це буде хорошим приводом розвинути її, а можливо, і прищепити чаду інтерес до іноземних мов. Не буде зайвим дізнатися пару-трійку необхідних фраз як вам, так і вашим дітям.

Якщо ви вирушаєте в іншу країну, то обов’язково подивіться навчальні посібники іноземною мовою в місцевих книжкових магазинах: прописи, лічилки, робочі зошити, розважальні дитячі журнали та інше. Наприклад, Бельгія – це столиця коміксів. І якщо в школі ваша дитина вивчає французьку мову, то їй буде вдвічі цікавіше вивчати ці барвисті видання і перекладати іноземні тексти.

Відпочинок повинен бути відпочинком. Не обтяжуйте своїх дітей навчанням в поїздці. Всі домашні завдання залиште вдома, а в подорожі подаруйте дитині можливість самостійно вивчати цей світ.

Перший тиждень поїздки у дітей повинен бути щадний режим: щоб уникнути перегріву на пляжі, йдіть ще до полудня, а купання в морі суворо з раннього ранку. З власного досвіду можу сказати, що з маленькими дітьми комфортніше жити в апартаментах, ніж в готелі.

По можливості намагайтеся брати з собою звичну для дітей їжу, щоб уникнути різких гастрономічних перепадів. Якщо ви відпочиваєте з немовлям, то всі дитячі суміші обов’язково беріть з собою. Так само вам доведеться дуже постаратися, щоб купити в Європі гречку, тому, якщо це необхідний продукт у вашому раціоні, він повинен бути упакований у валізу разом з іншими необхідними речами. З особливою обережністю потрібно підійти до вибору місцевих овочів і фруктів. Екзотичні, незнайомі українській людині фрукти краще не давати дитині.

На відпочинку намагайтеся дотримуватися звичного режиму. Маленьким дітям необхідний денний сон і в подорожі про нього теж не варто забувати. Найскладніше буває після відпустки, коли навіть дорослому важко увійти у звичний ритм, але цей адаптаційний період має місце в будь-якій сім’ї.

У список найважливіших лікарських препаратів для поїздки з дитиною входять: жарознижувальні, антибіотики, спазмолітики, ферменти, антисептики, противірусні препарати. Візьміть з собою в дорогу Но-шпу, Парацетамол, Фестал, Смекту, Ентерофурил, Амоксиклав, Ліннекс, Хлоргексидин, Зеленку, Віферон, бинт і пластир. Важливо розуміти, що подорожувати з маленькою дитиною непросто, але якщо заздалегідь продумати всі деталі, відпочинок може стати для вас задоволенням і подарувати всій сім’ї море яскравих спогадів.

Більше на тему: Tax free, безвіз та дешевий шопінг: топ-3 міфи про мандрівки Європою

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.