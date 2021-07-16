Місячний календар на липень підкаже, коли краще почати день з активних дій, а коли ― присвятити його відпочинку і розслабленню. Головне ― дізнатися про сприятливі дні і дотримуватись рекомендацій. Читайте в нашому матеріалі інформацію про фази місяця в липні 2021 року, і тоді вас повсюди супроводжуватиме удача.

Дати нового і повного місяця в липні 2021:

Дата нового місяця в липні 2021 ― 10 липня о 13:54.

Дата повні в липні 2021 ― 24 липня о 21:40

Фази місяця по числах у липні 2021:

1―2 липня ― спадний місяць.

3 липня ― остання чверть.

4―9 липня ― старий місяць.

10 липня о 13:54 ― новий місяць.

11―17 липня ― молодик.

18 липня ― перша чверть.

19―23 липня ― зростаючий місяць.

24 липня о 21:40 ― повня.

26―31 липня ― спадний місяць.

Більше на тему: Сонячні та місячні затемнення 2021: коли і до чого готуватися

Читайте нас також у Viber і Telegram