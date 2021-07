Місячний календар на липень підкаже, коли краще почати день з активних дій, а коли ― присвятити його відпочинку і розслабленню. Головне ― дізнатися про сприятливі дні і дотримуватись рекомендацій. Читайте в нашому матеріалі інформацію про фази місяця в липні 2021 року, і тоді вас повсюди супроводжуватиме удача.

Дата нового місяця в липні 2021 ― 10 липня о 13:54.

Дата повні в липні 2021 ― 24 липня о 21:40

