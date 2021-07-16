Марина Боржемська розповіла про користь рослинного молока

Нас оточує величезна кількість трендових продуктів. Які з них є даниною моді, а які дійсно корисні для нашого організму — завжди потрібно вивчати й розділяти. Останнім часом стало популярним рослинне молоко: гречане, вівсяне, мигдальне, кокосове, соєве. Але чи корисно воно? Чи це теж — тимчасовий тренд? У цьому нам допоможе розібратися тренерка проєкту «Зваженi та щасливі» Марина Боржемська . Детальніше читайте в матеріалі.

Користь рослинного молока

За рахунок високого вмісту вітамінів груп В, Н, Е, кальцію, заліза, цинку, міді, кремнію, калію деякі види «немолочного молока» корисні для шкіри і нігтів.

Вітаміни групи В, які присутні в таких продуктах, чудово впливають на нервову систему. Пити такі напої корисно при безсонні, стресі та хронічній утомі.

Звичайно, у всіх цих напоях міститься рослинний білок, який може замінити тваринний (але тільки частково). Білок у соєвому молоці найбезпечніший. Він добре засвоюється і містить безліч амінокислот.

У гречаному молоці немає глютену, що важливо для людей із непереносимістю цього компонента.

Різні види напоїв із горіхів володіють практично всіма властивостями, вітамінами, мінералами і жирами, які містяться в цих горіхах.

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Однак як і у всіх видах продуктів, в рослинному молоці є свої мінуси. А саме:

Такі напої не можуть повністю замінити коров’яче молоко, оскільки в них немає тваринного білка, який містить у собі розчинні форми кальцію, легкозасвоювані організмом.

Деякі види рослинних аналогів молока у кілька разів жирніші від традиційного. Наприклад, кокосовий напій має жирність 24%, тоді як пастеризоване коров’яче молоко найчастіше 2,5 або 3,6%.

Горіхи — один із найсильніших алергенів. То ж споживання напоїв із горіхів може викликати харчову непереносимість.

Але найголовніше, вирішивши спробувати щось нове, завжди варто уважно вивчити склад, оскільки подібні продукти часто називають «молоком», а в підсумку це виявляється просто солодкий «молочний напій». У його складі можуть зустрічатися харчові добавки: консерванти, стабілізатори та емульгатори. Але, головне, виробники часто додають цукор.

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