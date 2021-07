Як правильно і раціонально провести суботу? Чим зайняти себе, щоб даремно не витрачати позитивну енергію? Читайте астрологічний прогноз у гороскопі на 17 липня 2021 року.

Сьогодні у вас напружений день. Нічого не станеться так, як ви планували. Тому прийшов час розробити план «Б».

Відчуваєте потік щастя? Ці імпульси йдуть від Місяця. Дозвольте собі сьогодні просто насолодитися тим, що відбувається.

Місяць має особливий вплив на ваше самопочуття. Це вас ослаблює, вам не хочеться напружуватися. Сьогодні можна лінуватися. Відпочивайте зі спокійною душею.

Ви можете повністю довіряти своїй інтуїції. Дозвольте їй вести вас. Але не слухайте тих, хто буде впевнено переконувати у зворотному.

Ви відчуваєте, коли у друга щось не так. Але ви абсолютно забули про себе. Зупиніться і зазирніть у своє нутро. Так багато мук і переживань. Розв’яжіть спочатку свої проблеми.

Більше на тему: Любовний гороскоп на липень 2021 року від Хаяла Алекперова

Просто скажіть «ні», якщо хтось намагається вас у щось втягнути. До речі, це стосується і візитів небажаних гостей.

Тепер стосунки з клієнтами і діловими партнерами стали приємними. Помітили, як все змінилося після поради рідної людини? А все тому, що близькі бажають вам тільки добра.

Ви можете переключити передачу на «паркінг» і присвятити себе всьому, що не вимагає особливих зусиль. Зупиніться і займіться своїми справами. Не потрібно нікуди поспішати.

Місяць дозволяє вам заглядати в душу. Сьогодні ніхто не зможе вас обдурити. Тому сміливо поставте будь-які запитання, які вас давно цікавлять.

Деякі з ваших проєктів сьогодні зазнають невдачі. Заплановане відкладається. Тримайте себе в руках. За кілька днів все буде готово!

Ви в хорошому настрої. І за таку променисту енергію доля відкриває вам нові двері. На вас чекають гарні події.

Вам слід ретельно переосмислити свої рішення. Все здається банально простим. Однак ви явно помиляєтеся.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.