Наскільки липень буде вигідним у фінансовому плані — знають зірки. Якому знаку зодіаку варто економити, а хто може сміливо робити великі покупки? Читайте фінансовий гороскоп на липень від Хаяла Алекперова.

Середина літа обіцяє Овнам неочікуваний прибуток. Саме час втілити в життя свої маленькі мрії у вигляді жаданих покупок.

Зірки радять Тельцям триматися подалі від авантюрних починань. Особливо, якщо це пов’язано з інвестиціями. Є велика ймовірність зазнати втрат.

Початок місяця для Близнюків — вдалий час, щоб узятися за нові починання. Вони будуть не тільки вдалими, а й вигідними у фінансовому плані.

Зірки обіцяють Ракам повернення старих боргів. Швидше за все, вам повернуть суму, про яку ви навіть встигли забути. Наприкінці липня варто утриматися від вагомих витрат — вони можуть бути невиправданими.

У цей період зірки наполегливо радять Левам відмовитися від спонтанних витрат, боргів або кредитів. Фінансова ситуація буде нестабільною. І є велика ймовірність непередбачених і досить вагомих витрат.

Не варто поспішати з висновками про події, що відбуваються. Те, що на перший погляд здається вам невдалим збігом обставин, у подальшому може принести непоганий прибуток.

Липень — сприятливий час для серйозних покупок. По-перше, фінансова ситуація буде стабільною, а отже, ви зможете правильно спланувати свій бюджет. А по-друге, ваші інвестиції будуть вигідними.

У цей період у Скорпіонів є всі шанси поліпшити своє фінансове становище. Зірки раз у раз будуть підштовхувати вам можливість отримати дохід. Головне — не втратити її!

Розташування небесних тіл може підштовхувати Стрільців до необдуманих учинків, які спричинять за собою невиправдані витрати. Порада зірок — частіше прислухатися до оточення.

У цьому місяці Козероги зможуть отримати дивіденди за свої колишні старання. Найімовірніше, ви отримаєте прибуток, на який зовсім не розраховували.

Середина літа — сприятливий час, щоб досягти нових фінансових висот. У вас є всі шанси поліпшити свій добробут. Головне — не відкладати на завтра ті починання, за які можете взятися вже сьогодні.

Зірки радять триматися подалі від людей, які намагаються вселити у вас невпевненість у власних силах. Швидше за все, ними керує заздрість, а не бажання допомогти. Слухаючи їхні поради, ви можете згаяти багато вдалих фінансових можливостей.

