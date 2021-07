Не знаєте, що почитати? А як щодо книг про жінок? Тендітні, ніжні, спокусливі, сильні — дівчата можуть бути різними. І саме такими різними вони зображені у літературних творах. Останніми роками виходить все більше автобіографічних книжок, основаних на досвіді та власних переживаннях. Пропонуємо добірку книжок різних жанрів, де в центрі сюжету — жіночій образ.

Хто з нас не захоплювався одним із найвідоміших чоловіків у світі — Ілоном Маском? Але що ми знаємо про жінку, завдяки якій йому вдалося досягти таких висот? Мей Маск — багатодітна мати-одиначка, яка, незважаючи на труднощі та непередбачувані повороти долі, не зламалася, а, навпаки, змогла вистояти і перемогти в цьому жорстокому світі. 71-річна супермодель Мей Маск — не просто вродлива, а й неймовірно успішна та щаслива жінка, яка вперше вирішила поділитися своєю мудрістю. Як зберегти здоров’я і красу, як бути стильною і впевненою, як залишатися гарною матір’ю і при цьому будувати кар’єру, а головне — як приймати себе, не боятися спробувати нове і любити життя у будь-якому віці.

Сюжет книги розповідає про молоду жінку — 28-річну Стефані, яка відчайдушно намагається вирватися з рідного містечка, щоб виконати свою мрію: вступити до університету і стати письменницею. Однак через несподівану вагітність і судовий процес із батьком дитини, її плани руйнуються, як картковий будиночок. Відтоді Стефані — злиденна і бездомна мати-одиначка, яка може розраховувати тільки на себе. Ніхто, включаючи батьків, не може їй допомогти. Однак, незважаючи на всі негаразди, Стефані не здається, вона вперто йде до своєї мрії і, хто знає, можливо, одного разу їй теж посміхнеться удача …

«Becoming. Становлення» — книга, появи на прилавках якої очікував увесь світ. Це щирі та надихаючі мемуари колишньої першої леді Сполучених Штатів Америки Мішель Обами. Саме тут жінка вперше ділиться найпотаємнішими моментами зі свого життя. «Becoming» — життєстверджуюча і не позбавлена ​​гумору історія про вісім років життя родини Обама у Білому домі. Сторінка за сторінкою автор веде нас через вузькі коридори тісних американських кухонь у просторі бальні зали Букінгемського палацу; через несамовите горе — до стану глибокого спокою і рівноваги; через поразки — до тріумфів. Ця книга була перекладена на 32 мови світу і продана в кількості 10 мільйонів екземплярів.

Роман з детективними елементами про кохання, втрату, падіння та спокуту. Хвилююча історія, яка нікого не залишить байдужим. Неймовірні збіги, таємниці та загадки не полишать читача до останньої сторінки.

Сіеттл, 1933. Самотня мати Віра Рей цілує свого трирічного сина Даніеля, вкладає спати й вирушає на роботу в нічну зміну в місцевий готель. Вона повертається, щоб виявити, що травнева хуртовина вкрила місто снігом, а її хлопчик зник. На замерзлій вулиці Віра знаходить його улюбленого іграшкового ведмедика, а сніг замітає будь-які сліди її сина чи злочинця.

Сіеттл, 2010. Репортер «Сіеттл Ґеральд» Клер Олдрідж отримує завдання написати про першотравневу «ожинову зиму» (пізнє весняне похолодання) та її двійника з минулого. Вона дізнається про викрадення, яке так і залишилося нерозкритим, і присягається віднайти правду. Виявляється, що між життями цих двох жінок існує багато несподіваних паралелей…

Історія, яка інтригує. Читаючи цю книжку, не потрібно поспішати з висновками щодо сюжету, бо на останніх сторінках все може змінитись.

Головна героїня Рейчел стежить за життям закоханої пари, яку вона день за днем ​​спостерігає з вікна електрички. Жінка навіть дала їм імена: Джесс та Джейсон — так вона називає «ідеальне» подружжя. У них, схоже, є все, чого зовсім недавно втратила сама жінка, — кохання, щастя та благополуччя в родині.

Але одного разу, проїжджаючи повз, вона бачить, як в дворику котеджу, де живе пара, відбувається щось дивне. Всього хвилина — і Джесс пропадає. Рейчел розуміє, що тільки вона здатна розгадати таємницю зникнення бідної дівчини. Та чи треба взагалі героїні втручатися в особисте життя незнайомої пари?

Подружня пара Нік та Емі, виявляється, не така ідеальна. Все було готово для святкування п’ятирічного ювілею їхнього сімейного життя, коли раптом нез’ясовно пропав один з винуватців свята. Емі несподівано зникла, і всі підозрюють Ніка в її вбивстві. Поліція знаходить все більше підтверджень провини чоловіка — сліди боротьби двох осіб та калюжу крові, яку злочинець хотів стерти.

Намагаючись виправдатися, Нік виступає у прямому ефірі та просить дружину повернутися. Чоловік упевнений, що Емі затіяла жорстоку гру. Як виявилося, вона залишила «ключі» та дивні записки для свого чоловіка. Вони дають єдиний шанс дізнатися правду про долю зниклої.

Головна героїня цікавої книги — письменниця Елізабет, яку наздоганяє криза середнього віку. Жінка залишилася одна після розлучення процесу і творчої кризи. Щоб «знайти себе», вона вирішує відправитися у подорож на рік. Для відпочинку героїня вибирає такі країни — Італія, Індія, Індонезія. Там вона знаходить щастя, гармонію та відповіді на свої життєві питання.

Елізабет провела чотири місяці в Італії, де куштувала місцеву їжу ( «Їж»). Провела чотири місяці в Індії у пошуках духовності («Молитися»). І відпочивала залишок року на острові Балі в Індонезії, де шукала «баланс», а знайшла кохання («Любити»).

«Їсти, молитися, кохати» — книга про те, як можна знайти радість там, де не чекаєш. Як не потрібно шукати щастя там, де його не буде.

Три жінки є головними героїнями витонченого та неймовірно зворушливого роману Майкла Каннінгема, який черпав натхнення з історії життя Вірджинії Вулф та перетворив її на роздуми про поведінку митця, життєві невдачі, кохання та божевілля. Легко перестрибуючи не лише від США до Англії, але й подорожуючи у часі, Каннінгем створив вишуканий, незабутній твір. У ньому ви знайдете аналіз проблеми болісності творчого процесу та складних стосунків між письменником та читачем.

Від творця, сценаристки та виконавиці головної ролі американського серіалу «Дівчата». Must read для тих, хто любить цей серіал. Провокативна книжка про те, як не брехати собі, приймати себе та оточуючих, вірно розпоряджатися набутим досвідом і знаннями.

«Не така дівчина…» — щира, іронічна, подеколи шокуюча та провокуюча розповідь про те, чого у своєму житті вчиться кожна дівчина. У героїні можна легко впізнати себе, свою подругу або будь-яку бодай трохи знайому молоду особу…

Історію про перетворення незграбного й негарного дівчиська на сучасну, сильну і впевнену в собі молоду жінку написала Ліна Данем. Вона добре знається на прикрощах, незручних ситуаціях й всіляких негараздах. І залюбки розповідає, як їх подолати. Як не почуватися смішною, товстою, самотньою, непривабливою? Читайте у цій книжці.

Всі ми іноді трохи схожі на Дженні, робимо дивні вчинки, говоримо чудернацькі речі. Але головна особливість авторки в тому, що вона це робить завжди і намагається з цим якось жити. Це божевільна та смішна книжка про неймовірно дивне, іноді лякаюче, але цікаве життя.

Ми всі чогось боїмося. Літати в літаках, їздити в ліфтах, лишатися в темряві…Насправді все це — тотальне ніщо порівняно зі справжніми «тарганами», які можуть оселитися у вашій голові.

Авторка «Несамовито щасливої» — популярна блогерка й письменниця, котра страждає на психічний розлад. У книжці вона розповідає про власний досвід боротьби з депресією, панічними атаками та іншими «принадами» нездорової психіки. Переконані, що абсолютно здорові і таке вас не зацікавить? Помиляєтеся! Позаяк під обкладинкою — море гумору та оптимізму на тлі до біса цікавих історій. А ще там можуть бути… гроші. Тож розгортайте і насолоджуйтесь, не пошкодуєте!

